Başkan Eşkinat: "Birlik Olursak Tekirdağspor İyi Yerlere Gelecek"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Spor Toto 3. Lig 1. Grup 20. hafta müsabakasında Tekirdağspor'un Kocaelispor'u konuk ettiği maçta tribündeki yerini alarak sarı siyahlı ekibe destek oldu.



Namık Kemal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya olumsuz hava şartlarına rağmen çok sayıda Tekirdağspor taraftarı da gelerek takıma destek olurken Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağspor Kulübü Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağspor eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de Tekirdağspor'u yalnız bırakmadı.



Sık sık oyunun durmasına rağmen hakem uzatma oynatmadı



Tekirdağspor, kötü zemin, yoğun yağmur ve kar yağışına rağmen oldukça istekli mücadele ederken maçın ilk golünü ikinci yarının henüz başında Kocaelispor kaydetti. Rıza Şen'in muhteşem frikik golü ile durumu eşitleyen sarı siyahlı ekip, 73'üncü dakikada Kocaelispor'un kaleciden dönen topa kaleciye müdahaleye rağmen hakemin gol kararı vermesi ile tekrar yenik durumu düştü.



Maçın kalan dakikalarında beraberlik golünü arayan Tekirdağspor, 90 dakikalık mücadelede sık sık oyunun durmasına rağmen hakemin uzatma oynatmaması sonucu aradığı golü bir türlü bulamayarak maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.



"Yürümenin bile zor olduğu bu zeminde futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum"



Maç sonunda Tekirdağsporlu taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak moral veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat "Bu takım ilk yarı da çok zorluklar çekti. Maddi olanaksızlıklardan kurtulmak için halen mücadele ediyor. Ancak bugün bir kez daha gördük ki taraflı kararlara karşı ne yaparsanız yapın istediğiniz sonuç ortaya çıkmıyor. Yürümenin bile zor olduğu bu zeminde futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sezon henüz bitmedi. Bu mücadeleci ruh devam ettiği sürece Tekirdağspor futbolcusuyla, yönetimiyle, taraftarı ile güzel günler görecek. İnanıyorum ki birlik olursak Tekirdağspor daha iyi yerlere gelecek. Her Tekirdağlı gibi ben de buna tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ