Başkan Ersoy'dan Çağrı

Havran Belediye Başkanı Emine Ersoy, Vali Ersin Yazıcı'dan devlet dairelerinde çalışan personelin ilçede ikamet etmeleri için destek istedi.



Memurların bu ilçede çalıştıkları için ekmeklerini buradan kazandığına dikkat çeken Ersoy, ancak resmi dairelerde çalışan memurların ilçe ekonomisine katkı sağlamadığından yakındı. Bengi Projesi kapsamında ilçeye gelen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan destek isteyen Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran'da ikamet eden gerek öğretmen, gerekse devlet memurlarının sayının azlığını ifade ederek, "İlçede yaşayarak ilçe ekonomisinin katkılarının bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR