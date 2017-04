- Başkan Erdem: "Müslüman hayatını yüce Peygamberimizin hayatıyla bütünleştirmek zorunda"



İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Müslümanların Peygamber Efendimizin hayatını örnek almaları gerektiğini belirterek, "Müslüman hayatını yüce Peygamberimizin hayatıyla bütünleştirmek zorunda. İşte 15 Temmuz'da kabus gibi bir gece yaşadık. O gece tüm Türkiyeli Müslümanlar uyanıklığını, dimdik ayakta kalabileceğini şuurlu bir davranışıyla gösterdi" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Peygamber Efendimiz'in doğduğu hafta dolayısıyla özel bir program düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Bursa eski Müftüsü Prof.Dr. Mehmet Emin Ay konuşmacı olarak katıldı. Ayasofya Hafızlar Topluluğu musiki dinletisi programa katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatırken, kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir gösterisi ile izleyenleri mest etti.

Programda bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Başta Filistin'de, Irak'ta, Bosna Hersek'te şimdi Suriye'de milyonlar dünyasını değiştiriyor. Mücadele devam ediyor. Dinamik bir halde var olmamız lazım. Her şeye her zaman hazır olmak lazım. Müslüman uyanık kalmak zorunda. Müslüman davasına sahip olmak zorunda. Müslüman hayatını yüce Peygamberimizin hayatıyla bütünleştirmek zorunda. İşte 15 Temmuz'da kabus gibi bir gece yaşadık. O gece tüm Türkiyeli Müslümanlar, uyanıklığını, dimdik ayakta kalabileceğini şuurlu bir davranışıyla gösterdi. Yarın da buna benzer bir hadise gerçekleşirse aynı 15 Temmuz hadisesi gibi Bedir'deki gibi, Hendek'te gibi, o günden bugüne farklı cephelerde gibi her zaman varlığımızı karşı tarafa gösterdik göstermek zorundayız" dedi.

