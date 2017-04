Başkan Dündar: "15 Temmuz dirilişti, 16 Nisan yükseliş olacak"



BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir araya geldiği muhtarlara anayasa değişikliği referandum unun önemini anlatarak, "15 Temmuz bu milletin dirilişiydi, 16 Nisan da yükselişi olacak" dedi.

İntizam Mahallesi'ndeki kapalı otopark alanında muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, mahallelerin meseleleri ve yapılan hizmetlerin yanı sıra referandum konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Osmangazi'de ayrım yapmaksızın 850 bin kişiye hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, "İlçemizin tamamına, insanlar arasında bir ayrım yapmaksızın, sandıktan çıkan sonuçları sorgulamaksızın, siyasi görüşü, mezhebi, kökeni nedir bakmaksızın hizmet götürüyoruz, götürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Hizmet konusunda öncü bir belediye olduklarını, kentsel dönüşüm projeleri, sosyal ve kültürel projeler, tesisler ve çevre yatırımları ile birçok yerel yönetime örnek olduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, "Sağcı olmuşsun, solcu olmuşsun fark etmez, bayrak gönderden indikten sonra hiçbir şey kar etmez. Mısır'da olayların yaşandığı sırada duyduğum bir söz vardı. Suriyelilerin milli bayramları sonrası ülkeleri karışacak denmişti ve dedikleri gibi de oldu. Bugün iç savaşın yaşandığı Suriye'de 15 milyona yakın Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sadece 3.5 milyonu ülkemizde. Bizler böyle bir beladan 15 Temmuz'da Allah'ın izniyle kurtulduk. Bu ülkeyi Suriye'den beter duruma düşürme niyetinde olanlar, milletimizin dik duruşu ile bayrağına, vatanına, toprağına ve demokrasisine sahip çıkması ile bunu başaramadı" diye konuştu.

Dündar, "Mevcut sistemde vatandaşlarımız kendisini yönetecek insanı seçtiği halde, maalesef yöneticileri başkası belirliyor. Şimdi gelecek sistemin en önemli olayı, seçtiğin kişiyi biliyorsun. Biliyorsun ki, 5 yıl boyunca başında bir yönetim var. Hükümet kuruldu, kurulmadı tartışması diye bir şey yok. Bunu başarırsak ülkemiz çok daha hızlı bir büyüme ve gelişme gösterecektir. Eğer bu yapıyı aşamazsak, inanın bugün yapılan bu hizmetlerin bir çoğu olmaz. Bu millet, nasıl sandıkta muhtarını rahatça seçiyor, bir oy farkla da olsa kazanan muhtar olup 5 yıl boyunca o sorumluluğu üstleniyor, inşallah yeni sistemde de ülkeyi yönetecek ismi tek başına belirleyecek" dedi.

"İstikrar, istiklal, istikbal. Bu sistemin en kısa özeti bu" diyen Başkan Dündar, "Bu olayı aslında siyasi parti meselesi haline getirmek doğru değil. Bu siyaset üstü bir mesele, ülke meselesi. Şu hayran olduğumuz, çağdaş, demokrat olarak bildiğimiz batı da işine geldiği zaman demokrat, insan hakları savunucusu, işine gelmediği zaman her türlü kirli oyunun içinde yer alan bir topluluk. Bugün bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu ülke insanı artık her şeyin farkında. Çok şükür 15 Temmuz'da da bunu gördük. Her yaştan insanıyla bayrağına, toprağına, demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz bu milletin dirilişiydi, 16 Nisan da yükselişi olacak. Bizler 850 bin nüfuslu ilçemizin tamamına hizmeti, insanlar arasında bir ayrım yapmaksızın, sandıktan çıkan sonuçlar neymiş sorgulamaksızın götürüyoruz, götürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar buluşmasına katılarak anayasa değişiklik maddeleri hakkında bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da, "Artık darbeler, koalisyonlar olmasın. Kendimize göre bir Türk tipi anayasamız olsun istiyoruz. Bu ülke için ne yapabiliriz beraber tartışıp çözümleri birlikte bulalım dedik. Yeni sistemle her 5 yılda bir sandık milletin önüne gelecek ve Cumhurbaşkanı ile milletvekillerini halk seçecek. Eğer 5 yıllık süreçte yanlış yapmışsa, bu millet onu seçer mi? Dolayısıyla yanlış yapma şansı yok. Üstelik yaptığı yanlışların hesabını da yargı önünde verecek" diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz da, Türkiye'nin lider ülke olması ve siyasi istikrar için sistem değişikliğinin şart olduğunu belirterek, "Bizden sonra gelecek insanların ülkeyi bir sistem dahilinde yönetmelerin sağlamak zorundayız" dedi.