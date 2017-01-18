Başkan Doğan, Dika Heyetini Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Dicle Kalkınma Ajansı DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ı makamında ağırladı.



Ziyarette MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Kocaeli Mardinliler Derneği Başkanı Necmettin Kaya, Belediye Meclis üyesi Ersin Alpaslan ile Mardinliler Derneği üyesi İbrahim Aydın da yer aldı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ziyarette yaptığı konuşmada, "İzmit Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah Rabbim bu ülkeyi de Doğu ve Güneydoğu'yu da bu girdaptan bir an önce kurtarsın. Batı ile Doğu arasındaki entegrasyon çok önemli. Şu anda Batı Doğu'yu, Doğu da Batı'yı çok iyi bilmiyor. Bu ayrışmayı önlemek için bu tür ortak çalışmaları önemsiyoruz" dedi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler, her çalışmamızda Doğu ve Güneydoğu'daki insanımızın da refahını, huzurunu düşünerek karar veriyor, hareket ediyoruz. İzmit neyse Mardin odur. Mardin neyse İzmit'te odur. O bölgedeki insanımızın sorunu, derdi hepimizin derdidir. Bölgeye gittiğimizde zaten halkın olaylara bakış açısının da böyle olduğunu gördük. Güzel bir birliktelik başladı. Özellikle belediyeler arasında. Yeşilli Belediyemiz ile kardeş belediye olduk. Yeni bir partnerimiz daha oldu o da Mardin Kızıltepe. Kızıltepe'de, Yeşilli'de ortak projeler yapabiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ