Başkan Demircan, Taksicilerle Buluştu
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Piyalepark’ta taksicilerle buluştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Piyalepark'ta taksicilerle buluştu. Başkan Demircan taksicilere hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı, hem de onların sorunlarını dinledi.
16 Nisan anayasa değişikliği referandum una sayılı günler kala Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çalışmalarına hız verdi. Piyalepark'ta taksicilerle buluşan Demircan, taksicilerin sorunlarını dinlerken 16 Nisan referandum una ilişkin de konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri eşlik etti.
"Bu bir memleket meselesi"
Referandum hakkında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye devleti, teröre karşı, darbeye karşı, hızlı karar verebilip gerektiğinde yumruğu düşmanına vurabilen, ticari kararları hızlı alabilen bir ülke olabilmesi için seçim sistemini değiştirip siyasi kavgaları sona erdirecek. Kazananın iş yaptığı, kaybedenin gidip yerine yeni partilinin geldiği kavgasız bir Türkiye olacak. İstenilen bu. Siyasetin bezirganları elbette hayır der. Çünkü onlar bu sistemde kendilerine yer bulamayacaklar. Hangi siyasi partiden olursa olsun biz AK Parti'ye oy istemiyoruz. Biz bu memleketin doğru iradesi için referandum yapıyoruz. Bu bir memleket meselesi" ifadelerini kullandı.
Başkan Demircan'dan dijital çağa ayak uydurma önerisi
Taksicilerin Uber şikayetleri üzerine Başkan Demircan, "Sabah emlakçılarla birlikteydim. Onlar da internetten yapılan emlak satışlarından şikayetçiler. Turizmciyim ben, turizmciler de Booking.com'dan şikayetçi. Smart Beyoğlu diye bir uygulama yaptırdım. Yakında hepiniz onu duyacaksınız. Beyoğlu'nda nerede ne satılıyor, ne alınıyor hepsini içerisine doldurduğum bir uygulama. Eğer şehirler kendi dijital pazarlama ağlarını kurmazsa dünyanın bu devleri gelir burnumun ucunda mallarını bize pazarlayacaklar. Rekabette sıkıntı yaşayacağız" dedi. - İSTANBUL