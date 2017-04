Başkan Çolakbayrakdar "Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında Erkilet 100. Yıl Mahallesi'nde öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Kocasinan'ın dört bir tarafında ağaçlandırma çalışmaları yaparak vatandaşların gönlünü kazanan Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrenciler ile birlikte ağaç dikmesi renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler ile tek tek sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Sizlere daha sağlıklı, daha güzel ve daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek" dedi.



Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, Erkilet Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi, Erkilet Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi, Erkilet Özel Tamer Sağlık Meslek Anadolu Lisesi, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri ile davetliler katıldı.



Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için her hafta Çarşamba günleri ağaç dikimi etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, "Bu hafta ise Erkilet 100. Yıl Mahallesi'nde ağaç dikme etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Ağaçları dikerken de o bölgede yaşayan mahalle sakinleriyle birlikte öğrenci kardeşlerimizde oluyorlar. Hem gençlerimizin enerjisinden faydalanıyoruz hem de onlar burada ağacı dikerek geleceklerine katkı sağlıyorlar. Belediye denildiği zaman; çevre düzenlemesi ve temizlik işleri akla gelmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler rutin belediyeciliğin yanı sıra kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz ve hayatın her alanında hizmetlerle vatandaşımızın yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bütün gayretimiz daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, bu kapsamda ilçenin 8 bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, "Kocasinan'a ve şehrimize yakışır yeni alanlar inşa ediyoruz. 'Yeni Kayseri Kocasinan'da Kurulacak ve Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak' sloganıyla yola çıktık, inşallah Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek" diye konuştu.



Kocasinan Belediyesi olarak 2016 yılında 70 bin ağacı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Geçen yıl, 100 bin metrekare üzerinde yeşil alanı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu yıl içerisinde ise 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Her hafta farklı mahallede gençlerimiz ve çocuklarımızla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Kocasinan'ın daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" şeklinde konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında 3 farklı orman oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Kocasinan'da her doğan bebeğin adına bir ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yeni evlenen çiftler içinde aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir orman da rahmeti rahmana kavuşmuş, bu dünyadan ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin için oluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Bu vesileyle dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum"



Erkilet 100. Yıl Mahalle Muhtarı Duran Alıç ise kürsüye çıkarak mahalleyi daha yeşil dokuya kavuşturduğundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrenci ve öğretmenler ile birlikte fidan dikti. Fidanların can suyunu ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Daha yeşil Kocasinan için katkı sağlayan öğrenciler de etkinliğin mimarı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi. - KAYSERİ