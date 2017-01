Başkan Çoban 2016 Yılını Değerlendirdi

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban makamında bir araya geldiği gazetecilere 2016 yılında ki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Çoban, Ahlat'a son 2 yıl içerisinde 58 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek: "Yerel seçimlerde halkımız bize imkan verirse şu hizmetleri yapacağımızı ifade etmiştik. Hamd olsun Cenab-ı Allah bizleri mahçup etmedi. Belki de vaat etmediklerimizi de yapma imkanıda verdi. Yani sadece vaatlerimizi değil aynı zamanda vaat etmediklerimizi de yapma imkanı oluştu. Bir şeye riayet ettik. Adaletli olmaya riayet ettik. Halkımıza bir hizmet sunuyoruz ve bu hizmette adil olacağız. Faydalı olmayı mutlaka rehber edindik. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor; "Sizin en hayırlınız en faydalı olanınızdır." Israrla bir şeye dikkat ettik, oy versin vermesin vatandaşımıza küsmeyeceğiz. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Demokrasinin gereği de halkımızın hepsini kucaklamaktır. 10 mahallede ve merkezde yapılan çalışmaları ele alacak bir profil ortaya koymak lazım. Ahlat'ın üstünde ki değerler çok önemlidir. Ülkenin milli kimliğini taşıyacak değerlerdir. Burada önceliğimizde milli kültürümüze ait olan milli mirasın korunması, geliştirilmesi, yatırımları anlamında ciddi bir hamle yaptık. Her iki Cumhurbaşkanımızın da yani daha öncesinde sayın Abdullah Gül bey efendi ile şuan ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey efendinin Ahlat'ı ziyaretleri neticesinde burada ki hizmetleri doğru anlatmamıza fırsat doğdu. Ankara'da 3 defa sayın Abdullah Gül ile köşkte, daha sonra sayın Başbakanımız ile şimdi ki Cumhurbaşkanımızla ve her gidişimizde farklı bir bakanımızı ziyaret ederek, hakikaten kendimizi bir ilçe belediyesi olarak görmekten ziyade burada ki mirasın bekçileri olarak gördüğümüz için, her gittiğimiz kapıda Ahlat olduğu için çok şükür bizlere açılmıştır. Bizde ne istediğimizi bilen, projelerimiz ortaya koyarak hareket etmişiz. Kültürel mirasımızın gerek mezarlıkta, gerekse kümbetlerimizde tamamının ihalesini gerçekleştirmişiz. Takriben 20 milyon lira civarında sadece kültürel mirasımıza yatırım yapmışız. Yeni müze ve karşılama merkezimizi tamamlamışız. Allah nasip ederse bu süreç içerisinde AVM'miz ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ederek Ahlat'ta her ikisininde açılışını gerçekleştireceğiz. Kazı ekibimiz bir tane vardı. İkinci bir kazı ekibini Kültür Bakanlığı'ndan talep ettik. Onaylandı ve ikinci bir kazı ekibi de oluşturduk. Yerin altında ki değerlerimizi de yer yüzüne çıkararak daha sağlıklı bir çalışmayı da inşallah hep beraber ilçe ve ülke bütünlüğü içerisinde hayata geçirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Ahlat'tın alanı çok büyük olduğunu ifade ecen Başkan Çoban, "İlçeden ziyade ili andıracak kadar büyük bir alan var. Burada mahalle yollarımızın tamamı stabilizeydi. Bizde tamamını asfalt yapmak üzere 30 kilometre bir asfalt çalışması sonbahar itibariyle tamamlamış olduk. Halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Çarşı merkezlerimizi de sokaklarımız çok berbattı. Belki ilk defa Ahlat'ta bu kapsamda kaldırım ve çarşı sokaklarını tamamen yeniden sil baştan yapma çalışması ortaya koyduk. Şuan çarşı içinde her sokağımıza rahatlıkla girebileceğiniz bir nezihlikte çalışma yapıldı. Bunlar normalde vaatlerimiz arasında yoktu. Ama bu bizim görevimizdi. Kadememizde çok ciddi makine ekipman eksiğimiz vardı. Yeni bir makine mühendisi de aldık. Yaklaşık 28 araç belediyemize kazandırdık. Bunların büyük bir bölümüde sıfır modeldir. Sıfırdan bir kademe kurduk ve kademenin yerinide satın aldık. İnşallah vaat ettiğimiz gibi ilçemize yeni bir terminal yapacağız. Şuanda yerini satın alıyoruz. Şuana kadar vaat ettiklerimiz arasında yapmadığımız otogardı onuda yeniden yapacağız. Eski otogar yıkılarak yerine yeni bir bulvar kazandıracağız. Bulvara ise Recep Tayyip Erdoğan adını vereceğiz. Bulvarımızı belki de Ahlat'ın göz bebeği haline getireceğimiz otantik bir alana dönüştüreceğiz. Yeşil alan, parklar ve alışveriş alanları oluşturacağız. Ahlat'ta şehir hamamı yoktu, altında spor kompleksi üstü hamam olmak üzere sıfırdan inşa ettik. Ahlat'ta korkunç derecede bir yeşil alan açığımız vardı. Yeniden düzenlemeler yapıldı. 3 tane 45 bin metrekareye varan park çalışması gerçekleştirdik. Ahlat Erzen Hatun Parkı, Ahlat 15 Temmuz Demokrasi Parkı, Ahlat Büyük Selçuklu parklarını ilçemize kazandırdık. İktidarımızın verdiği imkanları doğru kullanıyoruz. Vekilimiz sayın Vedat Demiröz bey efendinin ortaya koymuş olduğu bu azimle çalışmadan istifade ederek halkımıza hizmette her yönden olması gereken gayreti ortaya koyarak Ahlat'ta takriben yeşil alan toplamda 65 bin metrekareyi buldu. Buna mesire alanlarımızda dahildir. Bu çalışmaları yürütürken unutmadığımız tek bir şey var o da ilçemizin endüstüriyel ve tarımsal kalkınmasıdır. Yer altı kaynaklarının doğru kullanılması anlamında da bir dizi çalışmayı yürütüyoruz. Yine kamu yatırımlarında Ahlat'a 10 milyon liralık yeni bir trafo merkezi kazandırdık. İnşallah bir kaç ay sonra tamamlanacak. Böylece enerji sorunu ortadan kalkacak. Burada yeni bir iskele yaptık. Kaymakam bey ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmadan halkımızda hoşnut oldu. Ünite olarak kısacası Ahlatlı esnafımızında yüzü gülecek çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.



"Ahlat kısa süre içerisinde civarda ki il ve ilçelerin göz bebeği olacak"



İmarda çok önemli çalışmalarının olduğunun altını çizen Başkan Çoban, "Sürpriz olarak inşallah onları da hayata geçireceğimiz yeni bir ihale yapıyoruz. İmarda ciddi değişiklikler yapacağız. TOKİ ile 400 tane konut yapıyoruz. Şimdi takriben burada ki yatırım oranı insanlarımızın geleceğine hitap edecek istikbal vaat eden bir çalışmaya dönüşüyor. Bizde bu çalışmanın tamamını Allah nasip ederse halkımıza sunmak üzere gayret içerisindeyiz. Şimdiden ihalesini yaptığımız ilkbahar itibariyle ciddi anlamda hem parke taşı yol yapacağız. İlk etapta 25 bin metrekareyi tamamlamıştık. İkinci etapta yine aynı ölçüde yapılacak. Yani toplamda 50 bin metrekare son 2 yıl içerisinde tamamlanmış parke çalışması oldu. İlkbahar itibariyle yine asfalt ve yol çalışmalarımızın ihalesini yapıyoruz. Allah nasip ederse ülkemiz bu içeriden ve dışarıdan hain ve şer odaklarının terörle ilgili destekleri ülkemizin başından bertaraf edilirse, ülkemiz nasıl rahatlarsa Doğu Anadolu Bölgesinde bizler ve ilçemizde büyük nispette turizmde hamle yapma şansını şimdiden yakalayacaktır. Bu yıl her türlü zorluklara rağmen ilçemize 50 bin ziyaretçi geldi. Bu nasıl oldu? Çok doğru bir tanıtım programı oldu. İlçe Kaymakamımız bir taraftan biz bir taraftan bir tanıtım ağına girdik. Tüm makamlara gittik ve Ahlat'ı anlattık. Özel sektöre Ahlat'ı anlattık. Duyması gereken tüm STK'lara Ahlat'ı anlattık. Ahlat herkes tarafından artık bilinmelidir gibi bir projeyle yürüyoruz. Artık Ahlat sürekli gündemdedir. Böyle bir çalışmayı iller dahi yapamıyor. Bir taraftan ilçe Kaymakamımızın hakikaten samimi ve içten çalışması, bir taraftan bizim ortaya koymuş olduğumuz gayretle birlikte yürümenin getirdiği gelişmelerdir. İktidarımızın vermiş olduğu imkanları çok doğru kullanma adına net bir şey söylüyorum ilçemiz son 2 yılda sadece belediye yatırımlarında 58 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiştir. Bir ilçe olmamıza rağmen kapsamlı bir takım ticari hamleler, kamusal yatırımlar burayı kucaklamaya başladı. Ahlat bir destinasyonun yani Selçuklu Bölgesi Kültür Temalı Eylem Planımızın varlığı sayesinde bunlar oluyor. Bu planımız bakanlar kurulunda onaylandı. Bu nedenle her bakanlık Ahlat'ta üzerine düşen bir şeyleri yapma mesuliyeti içerisinde hadiseye yaklaşıyor. Bakanlar kurulunda onaylanan ve hükümetimize nasip olan bu çalışma aynı zamanda Ahlat'ı bir destinasyon merkezi halinede getirme özelliği sağlıyor. Ahlat kısa süre içerisinde civarda ki il ve ilçelerin göz bebeği olacak kadar hassas bir gelişme planıyla insanlığa hizmet edecektir. Bunu hep beraber görüyoruz" dedi.



"Babamızın parasıyla millete hizmet etmiyoruz, milletin parasıyla millete hizmet ediyoruz"



Ahlat'taki emlak değerleri çok sağlıklı bir yolda ilerlediğini ifade eden Çoban, "Daha önce çok ucuzdu. Bu yatırımcının da sermaye getireceği anlamına geliyor. Burada oturan kardeşlerimizin de mülküne dört elle sarılacağı anlamına geliyor. Ucuz mala kimse sahip çıkmaz. Ahlat'ta da ucuz gözüyle bakmak vebal olur. Ahlat çok kıymetlidir. Ahlat sadece bugün değil bin yıl önceki başkentimiz olması münasebetiyle bu milletin bin yıllık bir servetidir. Bize düşen sadece üstünde ki külleri kaldırmaktır. Eğer o küllerinden arındırırsak tarihi, kültürel miras ve bugünkü insan potansiyeliyle Ahlat çok hayırlı neticelere ulaşabilir. Bu nedenle biz idareci ve yöneticilere sadece hizmetkarlık düşüyor. Samimi bir gayret düşüyor. Babamızın parasıyla millete hizmet etmiyoruz, milletin parasıyla millete hizmet ediyoruz. Bu vesileyle bize düşen sadece gayret göstermektir. Bizde bu gayreti gösteriyoruz. Gayretsizliğin karşısında duruyoruz ve bu milletin malını çarçur etmenin karşısında duruyoruz. Bu milletin malını heba etmenin karşısında duruyoruz. Bu millete daha sağlıklı hizmet vermenin bir sevda olduğunu biliyoruz. Ahlat bizim sevdamızdır. Ahlatlı bizim için çok kıymetlidir. Bu vesileyle her iki kıymetin bir arada bu kadar azim bir şekilde bulunması toplumumuzda bize de bu gayreti çok doğru anlamda yürütmeyi bizlere zorunlu hale getiriyor. Belki bizim yaptıklarımız bir çoğuna hayal geldi. Ama onların hayalleri bizim işimiz oldu. Bizimde hayallerimiz var ama gerçekleştirmek üzere olanlar var. Burada bulunan her birey bugün buranın yeniden inşasına el atmalıdır. Bizlere kuvvet ve destek vermelidir. Bizde bu destekler sayesinde olması gereken hizmetlerin tamımını harfiyen yerine getirecek çalışmayı ortaya koymalıyız" dedi.



"İddia ediyorum tarih boyunca ilk defa Ahlat'ta ki kültürel mirasa bu kadar yatırım yapılmıştır"



Ata mirasına kalbi bağlılıklarını lafta değil hassasiyetle göstermek istediklerini ifade eden Başkan Çoban, "İddia ediyorum tarih boyunca ilk defa Ahlat'taki kültürel mirasa bu kadar yatırım yapılmıştır. Kültürel mirasımızın ihyası konusunda iktidarımızın da vermiş olduğu destekler sayesinde çok doğru anlamda doğru hizmetler yürütme şansını yakalıyoruz. Ankara'da kapıları bize açık olan Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz sayın Vedat Demiröz bey var. Her yerde sağolsun meseleleri anlatmamız da bizimle birlikte hareket ediyorlar. İl ve ilçe parti teşkilatlarımızla el birliğiyle memlekete hizmet noktasında gayret gösteriyoruz. Sosyal projelere çok ciddi derecede hazırlıklarımız var. Bunların bir kısmını faaliyete geçirdik. İnsanımızın mağduruna, fakirine koşmayı vazife biliyoruz. Düzenli olarak bunların bir bölümüne yardımlar yapıyoruz. İlkbahar itibariyle Sağlık Bakanlığımıza sunmuş olduğumuz bir proje ile ilçemize bisiklet alanı oluşturulacak. Refüjlerimizi çiçek bahçesine dönüştürdük. Şuan belediyemizde 4 tane mühendisimiz görev yapıyor" şeklinde sözlerini tamamladı. - BİTLİS