Başkan Çiftçi'den Esnafa Referandum Teşekkürü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, esnaf ziyaretinde anayasa değişikliğinde yapılan halk oylamasında Şanlıurfalıların sandıkta iradesini yansıtmasından dolayı teşekkür etti.



İl genelinde esnaf ziyaretlerini kaldığı yerden sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye'nin Emniyet Caddesi ve Bahçelievler esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de 16 Nisanda yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek dolayı esnafa teşekkür etti. Şanlıurfalıların birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu kullandığını belirten Başkan Çiftçi, halkın iradesiyle büyük Türkiye'nin geleceği, ileri demokrasiye tam anlamıyla geçmek için Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtiklerini ifade etti.



Başkan Çiftçi, Şanlıurfalılar her zaman olduğu gibi referandumda da kararını ve desteğini, Türkiye'den, Demokrasiden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana gösterdikleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA