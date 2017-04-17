Başkan Aydın Çengelköy Kahramanlarını Ziyaret Etti
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Çengelköy Karakolu ve bölgenin gazi esnafını ziyaret etti.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Çengelköy Karakolu ve bölgenin gazi esnafını ziyaret etti.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan Çengelköy Karakolu ve bölgenin gazi esnafını ziyaret etti. Başkan Aydın ilk olarak Çengelköy Karakolu'nu ziyaret ederek 15 Temmuz gecesi darbeci askerler ile çatışmaya giren polis memurları Grup Amiri Polis Memuru Tuncay Akçay, Çarşı Mahalle Bekçisi Kadir Torun ve Polis Memuru Arif Yaman ile görüştü.
Polis memurları o gece yaşananları, karakolu darbeci askerlere teslim etmemek için girdikleri ve yaklaşık 3 saat süren çatışmayı Başkan Aydın ile paylaştı. Hainlere karşı karakolu savunmak için canlarını ortaya koyduklarını söyleyen polis memurları, "Biz zaten kararımızı vermiştik. Canlarımız pahasına burayı savunarak o hainlere teslim etmeyecektik. Çengelköy halkı ile birlikte çok çetin bir mücadele verdik. O kara gecede, o hainlere teslim olmadık" dediler.
Ziyareti sırasında Başkan Aydın'a, darbeci askerlere karşı direnen Çengelköy esnaflarından Hasan Durmuş ve Hasan Kaplan eşlik etti.
Başkan Remzi Aydın, karakoldaki görüşmenin ardından Polis Memuru Tuncay Akçay ile beraber, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Meşhur Çengelköy Kokoreççisi'ne uğradı. Burada darbeci askerlin kurşunları ile zarar gören yerleri inceleyen Aydın daha sonra esnaf ile birlikte Meşhur İspir Kurufasulyecisi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerini çevredeki dükkanlarda sürdüren Başkan Aydın 15 Temmuz gazilerinden Hanifi Bayram ile de sohbet etti. Çengelköy İskele Çınaraltı Aile Çay Bahçesi gece sorumlusu olan 15 Temmuz Gazisi Hanifi Bayram da, o gece yaşananları, halk olarak verdikleri mücadeleyi Başkan Remzi Aydın'a anlattı. - İSTANBUL