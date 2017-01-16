Başkan Ataç Muhtarlarla Gündemi Değerlendirdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, Tepebaşı Bölgesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.



Özdilek Sanat Merkezi Gökkuşağı Kafe'de muhtarla ile buluşan Başkan Ataç'a CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Başkan Ataç, TBMM'de görüşülen yeni Anayasa maddelerinin içeriğini anlatarak görüşlerini belirtti.



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni anayasa görüşmelerinde yaşananalar ve ülke adına oluşabilecek sorunları muhtarlara aktardı. Çakırözer "Atatürk ve İsmet İnönü'de Cumhurbaşkanlığı yapmış değerli büyüklerimizdi. Onlara bile bu kadar yetki verilmemişti. Biz ana muhalefet partisi olarak tepkilerimizi dile getiriyoruz. Vatandaşlarımıza bu yeni Anayasa maddelerini anlatmak zorundayız" dedi.



Toplantıya katılan muhtarlar da yeni Anayasa maddeleri ile ilgili Çakırözer ve Başkan Ataç'a çeşitli sorular sordu. - ESKİŞEHİR