Başkan Asya'dan Vergi Affı Uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından yararlanan vatandaşların ikinci taksitlerini ödemesini istedi.



Asya, yaptığı açıklamada, vatandaşların bilgisayar veya cep telefonlarından gerekli işlemleri yapabileceklerini belirterek, vatandaşların borçlarını ödemeleri için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.



Kentte kalıcı ve faydalı hizmetler gerçekleştirmek için çok ciddi projelere imza attıklarını ifade eden Asya, projeleri hayata geçirmek için vatandaşların borçlarını ödemesinin önemli olduğuna değindi.



Borçlarını yapılandıran vatandaşların, borcunu ödememesi halinde yasal sürecin başlatılacağını belirten Asya, dolayısıyla vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.