Başkan Aksoy Fırıncılarla Bir Araya Geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy Safranbolu'da hizmet veren fırıncılarla bir araya geldi.



Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Safranbolu'da hizmet veren fırın sahiplerinin tamamı katılırken, Başkan Aksoy doğal gaza geçme konusunda tüm fırıncıların görüşlerini, taleplerini ve önerilerini dinledi.



Ortak fikrin doğal gaza geçilmesi yönünde olduğunu gördüğünü kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, "Öncelikle böylesi önemli bir konuda destek vermeniz bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Birlikte yaptığımız incelemelerde de odun ekmeği ile doğal gaz ile yapılan ekmeğin arasında çok fark olmadığını gösterdi. Bunun ayrıca Safranbolu'muza da çok büyük katkıları olacağı kaçınılmaz bir gerçek. Hepimizin malumu odunluklar, araçların o odunları boşaltırken çevreye verdiği zarar ve pislik güzel görüntüler değil. Bununla birlikte bu odunların arasında çeşitli haşerelerde üremekte. Hepiniz yılda en az iki kere badana boya yaptırıyorsunuz. Yani doğal gaza geçildiğinde bu sorunların çoğu ortadan kalkacak, son dönemlerde turizmin göz bebeği olan Safranbolu'muz o duman ve is kokusundan da arınmış olacak" dedi.



Amaçlarının Safranbolu'ya hizmet ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakmak olduğunu tekrar eden Aksoy, "Ben böylesi önemli bir konuda bizimle hemfikir oldukları için fırıncı kardeşlerime, ağabeylerime teşekkür ediyorum. Bu önemli konuyu kısa sürede Meclisimize götürerek partimiz ve diğer partilerin temsilcileri ile müzakere edip Safranbolu'muz için en hayırlı kararı yine hep birlikte alacağımıza inanıyorum"şeklinde konuştu. - KARABÜK