Başkan Acar: "16 Nisan Türkiye'nin Daha Güçlü Olması İçin Bir Milattır"

Konya'nın Derbent İlçesi Belediye Başkanı Hamdi Acar, referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede 16 Nisan'ın Türkiye için milat olduğunu söyledi.



Referandumda çıkan sonuçların Türkiye'yi 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıracağını ifade eden Başkan Acar, "16 Nisan Türkiye'nin daha güçlü olması için milattır. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğunun Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne 'Evet' demesi, mevcut sistemin ülkemizin gelişmesine engel teşkil ettiğinin açıkça göstergesi olmuştur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın tercihinin 'Evet' yönünde olması ülkedeki istikrarın süreceği anlamını taşımaktadır. 16 Nisan, artık yalnızca takvim yaprağından ibaret değildir. Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası ve yükselişin simgesi haline gelen 16 Nisan'da verilen kararın ülkeye katkıları Yeni Anayasa'nın hayata geçirilmesiyle birlikte her geçen gün artacaktır. 16 Nisan belki de Türkiye'nin yeni ulusal bayramlarından biri olarak kutlanacaktır. Milletimiz, referandum öncesi ülkemizi karıştırmak isteyenlere ve Türkiye düşmanlarına en net cevabı sandıkta vermiştir. Demokrasinin vazgeçilmezi olan oylamalara "Milli İrade" damgasını vurmuştu. Bu sonuçlarla birlikte vatandaşlarımız, geçmişte ülkenin gelişimini frenleyen koalisyonları tarihe gömmüştür. Bundan sonra Türkiye, daha istikrarlı yıllar geçirecektir. İstikrarın artmasıyla birlikte, ekonomi büyüyecek, milletin refah ve huzur seviyesi artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi bu sonuçlarla birlikte Türkiye, artık eski Türkiye olmayacaktır. Özellikle 2002 öncesinde yaşanan sıkıntıları hatırlayan milletimiz, bir daha o günlerin tekrar yaşanmayacağını bütün dünyaya ispatlamıştır" dedi.



Derbent'in Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yüzde 69 oranında destek verdiğini hatırlatan İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, oranın bu denli yüksek olmasının vatandaşların artık eski Türkiye'yi yaşamak istemediklerinden kaynaklandığını ifade etti. Referandum kararının alınmasıyla birlikte yeni anayasanın sağlayacağı katkılarının ilçe halkına tek tek anlatıldığını belirten Acar, sonucun alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - KONYA