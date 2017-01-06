Başkale'deki Vepsaş Vezneleri Çarşı Merkezine Taşındı

Van Gölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin (VEPSAŞ) veznelerinin Başkale merkezine taşınması vatandaşların işini kolaylaştırdı.



Daha önce ilçe merkezi dışında olan VEPSAŞ vezneleri, vatandaşların ulaşım konusundaki sıkıntıları nedeniyle ilçe merkezine taşındı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların kesinlikle mağdur olmasını istemedikleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti. - VAN