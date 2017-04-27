Basın Konseyi, Gazetecilerin Hangi Suçtan Tutuklu Olduklarının Açıklanmasını İstedi

BASIN Konseyi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bir mektup yazarak, hükümet üyeleri tarafından tutuklu gazetecilerin, gazetecilik faaliyetleri dışı nedenlerle cezaevinde bulunduklarına dair açıklamalarla ilgili bilgi istedi.



Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı'nın Mart ayında ve en son AB Bakanı Ömer Çelik'in verdiği röportajda "gazeteci kimliği olup da silah taşıyandan gasp edene kadar, başka şeylere kadar bir sürü şey var ki bu dosyaların içinde" diye açıkladığı "suç dosyaları"nın içeriğini sordu.



Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a mektubu şöyle:



"Önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle gerçekleşen, sizin de katıldığınız 22.03.2017 günlü buluşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tutuklu gazeteciler için yaptığı bir konuşma kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanı'nın 'Bakıyorum, hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist'" cümlesini kullandığı ve devamında 'Banka soyanından seçim bürosu yakanlara kadar ne varsa bunların içinde var' dediği belirtiliyor.



Sonra, 22.04.2017 günü CNN Türk TV kanalında, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in Hakan Çelik'e verdiği söyleşide, yine tutuklu gazeteciler için suçlayıcı bazı nitelemeler yapıldı. Basına yansıyan haberlere göre, kendisine verilen listedeki gazeteciler için, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de, o söyleşide "gazeteci kimliği olup da silah taşıyandan gasp edene kadar, başka şeylere kadar bir sürü şey var ki bu dosyaların içinde" diyor.



Öncelikle, Basın Konseyi olarak, tutuklu gazeteciler listemizi kontrol edip gerekirse düzeltebilmek için, hırsızlık, çocuk istismarcılığı, teröristlik, banka soygunculuğu, silahlı gasp dahil "bir sürü şey" yapmış olmasına rağmen, gazeteci gösterilenlerin kimliklerini ve tutuklama müzekkerelerini, eğer haklarında dava açılmışsa iddianamelerini ve ceza verilmişse mahkeme kararlarını görmek, bilmek, öğrenmek istiyoruz.



Ayrıca ve asıl önemlisi, Konsey'imize başvuran tutuklu gazeteci yakınları, yapılan bu açıklamaların kendilerini çok yaraladığına işaretle, kimlerin hırsız, çocuk istismarcısı, gaspçı, terörist olduğunun açıklanması için yardım ve desteğimizi beklediklerini, aksi halde bu durumu kişilik haklarına saldırı sayarak yasal yollara başvurmak zorunda kalacaklarını bildirmişlerdir.



Özgürlükleri zaten sınırlanmış olan meslektaşlarımızın, bir de bu açıklamalarla kişiliklerinin yaralanmasına engel olunması için, ilişikte takdim ettiğimiz listede adı ve soyadları bulunanlardan kimlerin hırsızlık / çocuk istismarcılığı ve benzer bir sürü şeyden tutuklandıklarının belgeleriyle birlikte tarafımıza bildirilmesi konusunda yardımcı olmanızı bekliyor, takdirlerinize sunuyoruz." - İstanbul