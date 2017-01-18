Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Kontoğlu Kilis'te

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.



Bazı temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Kontoğlu, Belediye Başkanı Hasan Kara ile makamında görüştü.



Basına kapalı geçekleşen görüşmede Kontoğlu, Kara'dan şehirdeki çeşitli çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Kontoğlu, ziyaretin ardından şeref defterini imzaladı.