Başbakan Yıldırım: 'Halkın ve Hakk'ın Rızası Dışında Hiçbir Şeye Boğun Eğmedik'

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katılarak konuşma yaptı.