Başbakan Yardımcısı Şimşek Washington'da
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'de G20 oturumları ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantılarına katıldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'de G20 oturumları ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantılarına katıldı.
Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında geldiği başkent Washington'da temaslarını sürdürüyor.
G20 oturumları ile IMFC toplantılarında bulunan Şimşek, ayrıca diğer ülkelerin Maliye Bakanları ve küresel fon yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, bugün devam edecek IMFC toplantılarının ardından "IMF Guvernörleri Aile Fotoğrafı" çekimine de katılacak.
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