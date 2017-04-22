Başbakan Yardımcısı Kaynak: (1)

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Demokrasinin beşiği olan Avrupa'da 'evet' lehine propaganda yapmak engellenmiştir ama terör örgütlerinin 'hayır' propagandası yapmasının önü alabildiğine açılmıştır. Maalesef, Avrupa'da yükselen ırkçılık, fanatizm ve İslamofobya, Türkofobya'ya doğru dönüştürülmeye çalışılmıştır." dedi.



Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir sosyal tesiste, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta alınan başarıdan dolayı teşkilatları ve belediye başkanlarını tebrik etti.



Sonucun ardından büyük bir sorumluluk aldıklarını dile getiren Kaynak, Türkiye parlamenter demokrasiden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yine demokrasi içerisinde geçtiğini belirtti.





2019 yılının mart ayında da yerel yönetimlerin ardından aynı senenin kasım ayında milletvekili seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir arada yapılacağını anımsatan Kaynak, "Bu arada Meclisimiz, çok önemli kanun değişikliklerini, uyum yasalarını yapmak zorunda. İçtüzüğünü değiştirmek zorunda. Hemen ilk fırsatta 3 madde yürürlüğe girecek. Birincisi, cumhurbaşkanının bir siyasi partiye üye olmasının önü açılıyor. İkincisi, askeri yargı ortadan kalkıyor. İç Hizmet Kanunu gereğince 'ben 15 Temmuz'da şöyle yaptım, böyle yaptım' diyebilecek FETÖ sanığı askerlerin, askeri mahkemelerde imtiyazları ve imkanları olabilirdi. Ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu belirtmek istiyorum. Askeri yargı Türkiye'de ilk defa ortadan kalkmaktadır. Artık tüm insanlar, kanun önünde eşitse mahkemelerde de eşit olacaktır." diye konuştu.





Kaynak, ilerideki bir ay içeresinde yargının idari işlerini düzenleyen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyelerinin de TBMM tarafından belirleneceğini belirterek, bunun Türkiye'de ilk defa yaşanacağını dile getirdi.





Başbakan Yardımcısı Kaynak, şöyle devam etti:





"Millet adına yargı yetkisi kullanan, millet adına yasal bir hüküm veren mahkemeleri yöneten idari teşkilatı, yani 7 üyeyi TBMM seçiyor. Hem de bu seçim Mecliste zorunlu olarak uzlaşmayı ve mutabakatı gerektiren bir seçimdir. Hiçbir kişinin, hiçbir partinin tek başına yargıyı yönetecek kadroyu seçmesine imkan vermeyen bir düzenlemedir."





Türkiye'nin bunların yanı sıra bir yandan da Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye topraklarından Türkiye'ye gelen terör tehdidine karşı mücadelesini de sürdürdüğünü anlatan Kaynak, ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda çok tesirli ve etkin terörle mücadeleye devam ettiğini aktardı.





Kaynak, ilk defa bu kış Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve güvenlik korucularının 3 bin metrenin üzerindeki yükseklikte bulunan İkiyaka Dağları'nda terörle mücadele edildiğinin altını çizerek, yine ilk defa bu kış PKK terör örgütünün kış üslenmesini gerçekleştiremediğini söyledi.





Veysi Kaynak, şunları kaydetti:





"Türkiye bu süre zarfında Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği gibi dünyadaki ekonomik daralmaya karşı Türkiye'de etkilerini az hissettiren ya da 'biran önce telafi edelim' diye çıkardığımız ekonomik paketleri de bir bir hayata geçirdi. Bütün bu şartları üst üste koyduğumuzda, müzakere yürüttüğümüz, çeşitli ittifaklar içerisinde olduğumuz Batı Avrupa'nın tutumunu gerçekten hayretle karşılamamak mümkün değil.



Demokrasinin beşiği olan Avrupa'da 'evet' lehine propaganda yapmak engellenmiştir ama terör örgütlerinin 'hayır' propagandası yapmasının önü alabildiğine açılmıştır. Maalesef, Avrupa'da yükselen ırkçılık, fanatizm ve İslamofobya, Türkofobya'ya doğru dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunların neticesinde ortaya çıkan tablo çok önemlidir. Milletimiz, yüzde 50'den fazlasının oyu ve desteğiyle yeni bir hükümet sistemine geçmiştir."





(Sürecek)