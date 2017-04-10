Başbakan Başdanışmanı Şen'den Vali Azizoğlu'na Ziyaret

Bir dizi etkinlik kapsamında Erzurum'a gelen, Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Beraberinde Cihannüma derneğinin kurucularından Ercan Yıldız ve İl Temsilcisi Teoman Kümbet ile birlikte Vali Azizoğlu'nu ziyaret eden Başbakan Başdanışmanı Şen, Erzurum'un, gelişen ve büyüyen Türkiye için mihenk taşı olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz sürecinde sesini ilk haykıran şehir Erzurum'du."



Erzurum, devletinin ihtiyaç duyduğu her an vatanının ve milletinin yanında olduğunu dile getiren Şen, "Bunun sonuncusunu da 15 temmuz gecesi ortaya koydukları muhteşem kahramanlıkla göstermiş oldular. Erzurum halkının tarih boyunca yazmış olduğu bu kahramanlık destanları sayesinde yurdumuz insanı nezdinde şehrin müstesna bir yeri var" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, Başdanışman Şen'e Erzurum hakkında bilgiler verdi.



Konuşmasında Erzurum'un Cazibe Merkezi programı kapsamında olduğunu da hatırlatan Vali Azizoğlu, "Erzurum'a cazibe merkezleri programı ile yoğun bir yatırımcı talebi var. şehre gerek yurt içinden gerek yurt dışından önemli yatırımcılar gelerek yatırım talebinde bulundular. tarih boyunca ipek yolu üzerinde ticaret merkezi olan şehrimiz bu program neticesinde tıpkı geçmişte olduğu gibi tekrar ticaret merkezi olacaktır" dedi.



Vali Azizoğlu, ziyaret anısına Başbakan Başdanışma Mustafa Şen' e Oltu Taşı tespih hediye etti. - ERZURUM