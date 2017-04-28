Bartın'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru 8 yıl 9 ay cezasına çarptırıldı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Kazım Bergin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.



Bergin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.



"Terör örgütü üyesi" olduğu iddiasını kabul etmeyen ve bu yapının hiçbir yerinde olmadığını savunan Bergin, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, "Suçsuzum, bu terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur." diyerek tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Bergin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.