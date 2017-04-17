Bariyerlere Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, saat 13.00 sıralarında Denizli-İzmir karayolu Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarayköy ilçesinden Denizli merkeze giden Arif Karışan'n (39) kullandığı 20 EB 635 plakalı motosiklet, yol yapım çalışmalarının sürdüğü yolda iddiaya göre sürücünün aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola düşen sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kask takmadığı belirtilen Karışan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Karışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Denizli merkezde son iki günde meydana gelen motosiklet kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti. - DENİZLİ