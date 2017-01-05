Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 660 milyon lira artarak 1 trilyon 765 milyar 95 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 30 Aralık ile biten haftada 14 milyar 660 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 750 milyar 435 milyon liradan, 1 trilyon 765 milyar 95 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 50 milyar 760 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 622 milyar 702 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 30 Aralık ile biten haftada 3 milyar 359 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,22 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 541 milyar 249 milyon lira oldu.





Tüketici kredileri





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 30 Aralık ile biten haftada 1 milyar 846 milyon lira artarak 337 milyar 799 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 164 milyar 58 milyon lirası konut, 6 milyar 718 milyon lirası taşıt ve 167 milyar 22 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.





Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 0,53 artarak 213 milyar 334 milyon liraya, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,88 artarak 82 milyar 113 milyon liraya çıktı. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 742 milyon lirası taksitli, 43 milyar 371 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi.





Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 30 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,18 azalarak 13 milyar 399 milyon liraya indi.Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 423 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.





Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 85 milyon lira artarak 339 milyar 516 milyon liradan 339 milyar 601 milyon liraya çıktı.