Bandırma-Karacabey Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı şehirlerarası yollarda kar küreme ekiplerinin ve trafik polislerinin müdahaleleri ile ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.



Bandırma-Karacabey yolunun Bandırma kesiminde akşam saatlerinde meydana gelen araç kaymaları nedeniyle zaman zaman kapanan yolda trafik gidiş ve geliş yönünden kontrollü olarak sağlanıyor. Tır ve kamyon gibi büyük araçların ise geçişlerine yolun yoğunluk durumu ve kar yağışına göre izin veriliyor. Bandırma-Gönen yolunda ise Bandırma yönünden ulaşım güçlükle sağlanırken, kar yağışına göre zaman zaman kesintiler yaşanıyor. - BALIKESİR