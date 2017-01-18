Bandırma'da Fetö'ye Yönelik Operasyonlar Hız Kesmiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da FETÖ'ye ait bir dershanede görevli C.Ö. ile eşi B.Ö. ve devlet memuru olduğu öğrenilen M.E. adlı şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yine devlet memuru olan N.K. ve A.T. adlı şahısların ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol talebi ile serbest bırakıldıkları, A.T.'nin memurluk yaptığı Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edildiği öğrenildi. - BALIKESİR