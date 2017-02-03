Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği "Bamgüm" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Oyun Yazarı: Ruteba Doğan



Yönetmen: Ruteba Doğan



Yapım: Barış Fındık- tiyatro Replik



Oyuncular: Abdullah Yıldırım- Demet Çetin- Emre Ozan Yıldız



Oyun Hakkında



"Bir boksör. Bir barmen. Bir kimse? Bamgüm! Bi yumrukluk hikayeydi aslında. Bir gün çocuk dayak yerken dayanamaz boksörün yüreği, hafifçe sıkılmış sol yumruğuyla çocuğu döven adamı selamlar. Ortalık karışır. Böyle başlar hikaye, bamgüm devam eder."