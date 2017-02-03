Bamgüm

Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği "Bamgüm" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bamgüm

Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği "Bamgüm" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Oyun Yazarı: Ruteba Doğan

Yönetmen: Ruteba Doğan

Yapım: Barış Fındık- tiyatro Replik

Oyuncular:  Abdullah Yıldırım- Demet Çetin- Emre Ozan Yıldız

Oyun Hakkında

"Bir boksör. Bir barmen. Bir kimse? Bamgüm! Bi yumrukluk hikayeydi aslında. Bir gün çocuk dayak yerken dayanamaz boksörün yüreği, hafifçe sıkılmış sol yumruğuyla çocuğu döven adamı selamlar. Ortalık karışır. Böyle başlar hikaye, bamgüm devam eder."

Kaynak: Etkinlik.io

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