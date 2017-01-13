Balıkesir Yargıtay Başkanı Cirit, Edremit'te

Yargıtay Başkanı Cirit, Edremit'te



YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de bulunduğu heyet, Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara'dan uçakla Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne geldi.



Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde yapılacak Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Yargıtay üyeleriyle birlikte Ankara'dan Edremit'e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda davullu, zurnalı ve develi karşılama yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal tarafından havalimanına getirtilen develer, büyük ilgi gördü. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da karşıladığı Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, develerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşılamaya şaşıran Yargıtay Başkanı Cirit'e deveciler tarafından boynuna poşu takıldı. Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyetler organizasyonun yapılacağı otele geçiş yaptı. Koca Seyit Havalimanı VİP otoparkına alınan develer, ardından yarın (cumartesi) güreşecekleri Burhaniye ilçesine götürüldü. Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, daha sonra cuma namazı kılmak için Burhaniye İlçesi'nin Pelitköy Mahallesi'ne geçti. Cirit, Burhaniye Pelitköy'de annesi adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camii'nde Cuma namazına katıldı. Cami çıkışında ise lokma hayrı yapıldı.



GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:



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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in havaalanından karşılanması



Namaz sonrası amiden çıkışı



Haber- Kamera: BALIKESİR, (DHA)



(Tür: Yurt)