Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Palamut güldürdü, hamsi ve istavrit üzdü



SAMSUN - Karadenizli balıkçılar sezondan umduklarını bulamadıklarını, palamudun bol olması nedeniyle diğer balıkların olmadığını, masraflarını dahi çıkarmakta zorluk çektiklerini söylediler.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar av sezonunu kapatıyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Balıkçılar, 15 Nisan'ın ardından 1 ay süresince sadece çaça avına çıkabilecekler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Canik Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık faaliyetlerini yürüten tekne, trol ve gırgır balıkçıları yakın zamanda sona erecek balık sezonunu değerlendirdiler. Balıkçılar, sezonun bir tek palamut bolluğu açısından iyi geçtiğini, Karadeniz'in incisi olan hamsinin ve daha önceki yıllarda oldukça bol olan istavritin bu sene yok denecek kadar az olduğunu söylediler.

Tekne balıkçıları sezondan memnun değil

Sezondan umduklarını bulamadıklarını vurgulayan tekne balıkçıları, "Bu sezon palamudun bolluğundan hamsi de olmadı. Yem olarak hamsi tutmayı bekliyorduk ama hamsi sezonu bu sene çok verimsiz geçti. Palamut da bolluğundan dolayı para etmedi. Diğer balıklar da sezonluk geldi ve randıman alamadık. Palamut ilk çıktığında güzel geldi. Sonra sezonun bitmesiyle sona erdi. Kıt bir sezon geçirdik. 1 Eylül'de çalışmaya başladık. Sezon boyunca 100-150 kasa balık tuttuk. Bu palamutlar da hiç para etmedi. Büyük kayıklar daha fazla tuttu. O yüzden para etmedi" dediler.

"Balık teknolojiye yenik düştü ve bitti"

Balıkçılığın ve balıkların tükenme noktasına geldiğini ifade eden 62 yaşındaki Gemi Kaptanı Hayrettin Arslan, "Balıkçı gemisinin sahibiyim. Artık buna balıkçı diyemeyeceğiz. Çünkü balık bittiği için kendimize bir yön çizmek istiyoruz ama o yönü de bulamıyoruz. İnşallah buluruz. Türkiye'de artık sezon balıkçılığı yok. Göç balığının peşinde 2 ay dolaşıyoruz. 2 ay sonra orta su trolü ile mücadele ediyoruz. O da yok denecek kadar az. Artık bizim bölgesel balıkçılığımız bitti. Hamsi, istavrit gibi balıklar artık çok yavan oluyor. Bu yüzden de kıymetlendi. Bu balıkların herhalde sonu geldi. 45 senedir bu işi yapan birisi olarak su ürünlerinin bizi yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu sıkıntıların içerisine girdik. Koruyacak bir balığımız hamsi kaldı. Onu da maalesef koruyamadık. Arı kovanına çomak sokar gibi yuvasına çomak soktular ve bunun da sonu geldi. Bu sene bir tek palamuttan umduğumuzu bulduk. Palamut ile ayakta durduk. Yatırım yapamadık ama takımımızı ayakta tutmayı bildik. Hep vasata doğru gidiyoruz. Çoğalan bir şey yok. Teknoloji ilerledikçe balık, bunun altından çıkamadı. Balık teknolojiye yenik düştü ve bitti. Halk bol ve ucuz balık yemeyi bekler ama sürdürülebilir balıkçılığa getiremedik bu işi. Getiremediğimiz için de bence her şeyin sonu geldi. Artık her balık turfanda olacak, turfanda satılacak, turfanda yenecek ve bitecek" diye konuştu.

"Masraflarımızı çıkaramadık"

Bu sene tuttukları balıklarla masraflarını çıkaramadıklarının altını çizen 32 yaşındaki Kaptan Miraç Dorlak, "Bu sene palamut vardı. Gerisi zayıf geçti. Palamudun bu sene bol olacağını tahmin ediyordu. O gerçekleşti. Şimdi çaçaya geldik. Çaça da bu sene olmadı. Bir daha ki seneye olacak inşallah. Bakalım. Hamsi de zayıf geçti. Kısa süreli bir göründü. Avcılık ise herkesin kendi klasmanına ve yeteneğine göre geçti. Bu sene 200 tona yakın balık tuttuk. Masraflarımızı karşılayamadık. Geçen sene masraflarımızı çıkartmıştık. Bu sene İstanbul'dan buraya geldik ama masraflarımızı kurtaramadık" şeklinde konuştu.

Balıkçılar, av sezonunun bitmesinin ardından gemi bakımlarını yapacak ve "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül tarihini bekleyecekler.