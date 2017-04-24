MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü, yıl sonu hazırlayacakları M.Petipa'nın "Korsan Balesini" sergileyecekler.



Doğu tarzında bir pazar yeri meydanı. Çeşitli malların yanında satılan esir kadınlar. Conrad tarafından idare edilen bir grup korsan sahneye girer. Conrad, burada esir tüccarı Lankedem'in himayesinde olan sevgilisi Medora'yı görür. Seyyid Paşa, tahtırevanıyla meydana taşınır. Niyeti, haremine almak üzere esir tüccarının emriyle dans eden tutsak kadınlar arasından seçim yapmaktır. Gözü her ne kadar önce Gülnar'a takılsa da, Medora'ya vurulur. Paşa ve Lankedem pazarlığa başlar ve hem Medora hem de Gülnar Seyyid Paşa'nın sarayına doğru yola çıkar. Conrad'ın işareti üzerine korsanlar Medora'yı serbest bırakır ve diğer esirleri ve Lankedem'i de kaçırır. Conrad ve Medora deniz kenarında korsanların gizlendikleri yer olan eski bir yıkıntıya varır.



Conrad'ın arkadaşı Birbanto kaçırılan esirleri ve Lankedem'i getirir. Hepsi Conrad'a onları serbest bırakması için yalvarır. Medora'nın da yalvarması sonucu Conrad, buna razı gelir. Fakat Birbanto ve adamları bu fikri benimsemez. Esir kızları kendileri için alıkoymak isterler. Conrad emrini tekrarlar ve öfke içinde olan Birbanto'yu dizlerinin üzerine düşürür. Korsanların kavgasını duyan Lankedem, Birbanto'ya yaklaşır ve hem esirlere hem de Medora'ya nasıl kavuşabileceğini söyler.Gerisini izleyelim bakalım.



Korsan /Bale 2 perde



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Akıngüç Oditoryumu



Mekan Adresi : Ataköy Kampüsü, Bakırköy



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Bale "Korsan" MSGSÜ



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır