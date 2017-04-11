Bakan Yardımcısı Boynukalın'dan Küçük Basketbolculara Jest

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, 99 sayıyla kaybettikleri maçtan ağlayarak ayrılan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu kız basketbol takımı öğrencilerine hem moral, hem de çeşitli hediyeler verdi.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız basketbol takımı öğrencileri, çeyrek final grup maçında 99 sayıyla kaybettikleri maçtan ağlayarak ayrılmış, bu durum medyada geniş yer bulmuştu. Basketbol öğrencileriyle bir araya gelerek onlara hem moral, hem de çeşitli hediyeler veren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın "Okulumuzda öğrendiğim kadarıyla 900 öğrencimiz arasında 356 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Herkes gördüğüm kadarıyla çok başarılı. Geçtiğimiz günlerde bir yol kazası yaşanmış. Biz de bu durumu haberlerde gördük. Bu kardeşlerimizin canı çok sıkılmış, moralleri bozulmuş diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere moral vermeye geldik. Hayatta bu tarz yol kazaları olabilir, asla üzülmeyin ve bu tür yol kazalarının önüne geçmek için daha çok çalışın. Sizler de bu azmi görüyorum" dedi.



Ardından protokol mensuplarıyla birlikte öğrencilere kupa, madalya, eşofman takımı ve saat hediye etti. Sonrasında bir süre sporcuların velileriyle sohbet eden Bakan yardımcısı Boynukalın, daha sonra okuldan ayrıldı. İlçe stadına da uğraması beklenilen Boynukalın, şehir merkezinde AK Parti'nin 'Evet' standına da uğradıktan sonra onuruna verilen yemeğe katılım gösterip ilçeden ayrıldı.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız basketbol takımı öğrencileri çeyrek final grup maçında 99 sayıyla kaybettikleri maçtan ağlayarak ayrılmışlardı. Bu durum medyada geniş yer bulmuş ve ülke gündemine oturmuştu - BİLECİK