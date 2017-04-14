Bakan Kaya, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "tek adamlık" yönetimi getirdiği yönündeki eleştirilere ilişkin, "Tek adamlık yok. Şu anda yargılanamayan bir Cumhurbaşkanı var. Yetkisi var ama yargılanamıyor. Şimdi bizim getirdiğimiz sistemle birlikte hem sorumlu hem de hesap verebilir bir Cumhurbaşkanı ortaya çıkarıyoruz." dedi.



İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde Gençlik Buluşması kapsamında düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu programa katılan Kaya, en keyifli konuştuğu yerlerden birinin mezun olduğu İstanbul Üniversitesi olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nde okumanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Kaya, gençlere Türkiye için dönüm noktası olacak bir tercihin pazar sabahı yapılacağına dikkati çekti.



Türkiye'nin 15 yıldır AK Parti iktidarı ile yönetildiğini hatırlatan Kaya, mevcut parlamenter sistemde yaşanan sorunları anlattı. Ülkede yaşanan koalisyon dönemlerini hatırlatan Kaya, AK Parti iktidarı sayesinde Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. ekonomisi haline geldiğini belirtti. Kaya, 2023 hedefleri arasında da Türkiye'yi Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi haline getirmek istediklerini vurguladı.



"Avrupa'nın derdi Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi"



15 Temmuz darbe girişiminden bahseden Kaya, 15 Temmuz'da 71 genç şehidin olduğunu anımsattı.



Bakan Kaya, şunları kaydetti:



"Yeni getireceğimiz sistemde vatandaşlarımız sandık başına gittiğinde aynı anda hem parlamentoyu hem de hükümeti seçsin istiyoruz. Verdiğiniz oyla parlamentoyu belirleyeceksiniz, aynı anda Cumhurbaşkanını ve hükümeti de sizler belirleyeceksiniz. 15 Temmuz'da hain darbe girişimini atlattık. Bu noktada, 'Gençlik nereye gidiyor derken' 15 Temmuz'da tankların önüne dikilen evlatlarımızı gördük. Bu ülkenin evlatları tankların önünde durdu ve bu ülkenin onurunu çiğnetmedi. Aslında bu ülkenin evlatları 15 Temmuz'da vesayetin altında durdu. Bizim 16 Nisan'da Pazar günü gideceğimiz sandık başında da vereceğimiz en önemli karar vesayeti tamamen ortadan kaldırmak olacak. Artık milli iradenin üstünde bir güç olmadığını bu millet 15 Temmuz'da gösterdi. Bu millet 15 Temmuz'da halkın gücünün tankın gücünü yendiğini göstermiştir. Vesayetin son kalıntılarının da artık bu ülkeden silinip atılması için oy kullanacağız. Milletin iradesi sandıkta tecelli bulacak. Millet yüzde 50'inin üstünde oyla istediği kişiyi yönetime getirecek."



16 Nisan ülkenin gençleri için önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Kaya, "Daha önce hangi partiye oy vermiş olursanız olun sevgili gençler, istiklal ve istikbaliniz için evet diyelim diyorum." dedi.



Bakan Kaya, Hollanda'da yaşadığı olayları hatırlatarak, demokrasi ve insan haklarını o gece ayaklar altında çiğnediklerini söyledi. Avrupa'nın hayır kampanyası yapan terör örgütlerine kucak açtığını ifade eden Kaya, Avrupa'nın derdinin Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi olduğunu belirtti. Kaya, "Bu referandum dan biliyorlar ki evet çıktığı taktirde Türkiye, çok daha büyüyecek. Biliyorlar ki evet çıktığı takdirde Türkiye gelişmesine hızlı bir şekilde devam edecek. Ülkede istikrarlı yönetim anlayışı olacak." ifadelerini kullandı.



Bakan Kaya, gençlerin sorularını yanıtladı



Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kaya, yeni sistemde genç bakanların olmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:



"Sevgili gençler, anayasa değişikliği ile seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. 18 yaşında gençlerimiz parlamento çatısı altında ve tüm Meclislerde gençlerimizi temsil edebileceksiniz. Biz istiyoruz ki, 18-25 yaş arasındaki 8 milyon genç kardeşimiz de Meclis çatısı altında temsil edilsinler. Kendini yetiştirmiş gençlerimiz dinamizmleriyle Meclisin çatısı altında çalışmalara güç katacaklar. Biz gençlerimize tamamıyla güveniyoruz. Çok daha genç bakanlarımız olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Hollanda'da yaşadığım o kriz sonrası da BM'de kadının statüsü oturumlarına katılmak üzere ülkemizi temsil ettim. Orada birçok ikili görüşme yaptım. Dünyanın birçok ülkesinde 23-25 yaşında gerçekten genç bakanlar var. Türkiye'de niçin olmasın. Peki bu ülkenin gençleri 15 Temmuz'da bu vatan ve bayrağımız için canını verdi. Bu ülkenin gençleri en iyi şekilde milletvekili, meclis üyeliği ve genç bakanlarımız da görevlerini en güzel şekilde yaparlar diye düşünüyorum. Genç kardeşlerimize yürütmede de görev almak çok yakışır diye düşünüyorum."



"Tek adam falan yok. Bu millete yapılan saygısızlık aslında bu söylem"



Yeni sistemde ülkenin "tek adama" teslim edilmesi iddialarıyla ilgili soruya Bakan Kaya, şu yanıtı verdi:



"Bu söylemin milletin aklını bulandırmak için gerçekten ön plana çıkarılmış bir söylem olduğuna inanıyorum. Biz yeni sistemde yasama, yürütme ve yargıyı kesin çizgilerle birbirinden ayırıyoruz. Yürütmede çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Tek adam falan yok. Bu millete yapılan saygısızlık aslında bu söylem. Bugün, Başbakan var bir de seçilmiş Cumhurbaşkanı var. İkisi yürütmenin yetkilerini kullanma hakkına sahip. Biz yürütmenin yetkilerini Cumhurbaşkanlığına veriyoruz. Yani milletin yüzde 50'nin bir üzerinde oy alan kişiye 5 yıllık boyunca bu ülkeye hizmet etme imkanı sunuyorsunuz. Tek adamlık yok. Şu anda yargılanamayan bir Cumhurbaşkanı var. Yetkisi var ama yargılanamıyor. Şimdi bizim getirdiğimiz sistemle birlikte hem sorumlu hem de hesap verebilir bir Cumhurbaşkanı ortaya çıkarıyoruz."



28 Şubat süreci



28 Şubat'ta yaşanan başörtüsü yasağıyla ilgili de Bakan Kaya, ablasının üniversitelerdeki başörtü yasağından dolayı yurt dışında eğitimine devam ettiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:



"Bizler o günleri yaşadık. 28 Şubat'ta başörtülü ile başı açık iki dostu kardeşi birbirinden ayırdılar. Ben hatırlıyorum, ablamı derse almadıklarında içeride başı açık arkadaşları derste onlar için ağlayarak hocalara kafa tuttuklarını çok net hatırlıyorum. Bu ülkenin kızları ve evlatlarını başörtülü ve başı açık diye ayırdılar. İkna odalarında kızlarımıza zulümler yaptılar. O günler geride kaldı. Bin yıl sürecek 28 Şubat'ı gerçekten geride bıraktık. Bugün çok şükür başı örtülü ve başı açık ayrım yapılmaksızın hem üniversite sıralarında öğrenci olarak hem de üniversite kürsülerinde akademisyen olarak görev yapıyor. TBMM çatısı altında da başörtülü veya başı açık ayrım yapılmaksızın görevlerini sürdürüyor. Ben de başörtülü bir kadın bakanım. Bu benim için büyük bir onur vesilesi. Milletimize hizmet ediyoruz."



"Yeni anayasa ülkenin güçlenmesi ve büyümesi demek. Toplumsal olarak refah seviyesinin artması demek." diyen Kaya, yeni anayasa değişikliğiyle istikrarla beraber yeni iş olanaklarının artacağını söyledi. Kaya, "Yaptığımız düzenlemelerle kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni getirdiğimiz sistemle de kadınlarımız daha güçlü olacak. 2023'te kadınlarımız için koyduğumuz hedeflerimiz var." dedi.



Konuşmasının ardından hediye takdim edilen Bakan Kaya, amfide sıralara oturup öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.