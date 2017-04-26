Bakan Eroğlu, Yarın Memleketi Afyonkarahisar'a Geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın memleketi Afyonkarahisar'a geliyor.



Bakan Eroğlu'nun ilk olarak partisinin İhsaniye İlçe Başkanlığını ziyaret edeceği, ardından yine ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında fidan dikimi gerçekleştireceği aktarıldı. Bakan Eroğlu'nun daha sonra Hocalar ilçesine geçeceği ve buradada bir takım temaslarda bulunacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR