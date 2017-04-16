Bakan Eroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Evet' Çıktı
Afyon'da Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 'evet' oyu çıktı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oy kullandığı sandıktan 'evet' oyu çıktı.
EROĞLU'NUN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI
Bakan Eroğlu, bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kurtuluş İlkokulu'nda oyunu kullanmıştı. Eroğlu'nun oy kullandığı 1022 nolu sandıkta toplam 407 seçmenden 370'i oy kullanırken, 206 'evet', 152 'hayır sonucu çıktı.
Eroğlu'nun sandığında 12 oy da geçersiz sayıldı.