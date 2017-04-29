Bakan Çelik : "EXPO alanı kamu tarafından memur bakışıyla yönetilemez"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:

EXPO alanına şu ana kadar talip yok."

EXPO alanının memur bakışı çerçevesinde yönetilmesi söz konusu olamaz"

"Biran önce buranın sahibini bulmasının doğru olacağı inancındayım. Buranın profesyonelce yönetilmesi zorunluluğu var"

"EXPO alanının Türk turizmine nasıl hizmet edeceği amacına uygun nasıl değerlendirileceği konusu çok önemlidir"



ANTALYA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın 2022'ye kadar bir özelleştirme süresi olduğunu belirterek,"Ama biran önce buranın sahibini bulmasının doğru olacağı inancındayım. Buranın profesyonelce yönetilmesi zorunluluğu var. Kamu tarafından buranın istediğiniz gibi yönetilmesi kolay bir iş değil. Bir memur bakışı çerçevesinde buranın yönetimiz söz konusu olmaz" dedi.

Bakan Faruk Çelik, Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun ardından EXPO 2016 Antalya alanında incelemelerde bulundu. Bakan Çelik, daha sonra foruma katılan Afrikalı bakan ve temsilcilerin de EXPO alanını ziyaretine ev sahipliği yaptı. Bakan Faruk Çelik, buggy araçlarına binen heyetleri geçişleri esnasında selamladı.

Bakan Faruk Çelik, daha sonra EXPO 2016 Antalya'nın özelleştirme süreci ve bu süreçte nasıl işletileceği hakkında bilgiler verdi. Bakan Çelik, Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun tamamlanmasın ardından Afrikalı misafirleri Akdeniz'in incisi Antalya'nın en önemli cazibe merkezi olan EXPO alanını gezdirdiklerini söyledi.

EXPO 2016 Antalya'nın her türlü olumsuzluk, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi, terör olayları ve turizme vurulan darbeye rağmen 5 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek Bakan Çelik,"6 aylık süre dolunca bakanlığımız 1 Kasım 2016 itibariyle EXPO'nun tasfiye işlemleri, devralınması ile ilgili süreci yürütmektedir. 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle tasfiye işlemleri tamamlanmış olacak. 1 Kasım'dan bugüne kadar geçen sürede ise yine bakanlığımızın uhdesinde buranın boş kalmaması, etkinliklerin merkezi olması noktasında bazı çalışmalar yapıldı. Özellikle Nevruz dolayısıyla yaklaşık 10 bin İranlı turistin burada çok önemli etkinlikler yaptığı süreci geride bıraktık" diye konuştu.

"19 Mayıs hazırlığı"

EXPO için yeni bir sürece daha girildiğini altını çizen Bakan Çelik,"Bu alan özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor. Özelleştirilinceye kadar EXPO'nun canlı tutulması ve Antalya'ya, Türk turizmine hizmet ermesi açısından bakanlığımız bünyesinde yapmamız gereken çalışmalar neyse onları hızlı şekilde yerine getireceğiz. Burası EXPO döneminde olduğu gibi aynı cazibeyi, aynı aktiviteyi, aynı yoğunluğu yaşayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını dikkate alarak açılışımızı gerçekleştireceğiz. Burası yine cıvıl cıvıl Antalya ve Türk turizmine hizmet edecek. Bu süre içinde özelleştirme kapsamına alındığı için, özelleştirme gerçekleşirse, o zaman yeni müstecir kimse, buranın sahibi kim olacaksa, kendilerine verilen proje çerçevesinde yine turizme hizmet etmek kaydıyla, burası hizmete devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

"Profesyonelce yönetilmeli"

Özelleştirme sürecinin ile ilgili bir sürü söylemenin zor olduğunu dile getiren Çelik,"2022'ye kadar bir süre var. Ama biran önce buranın sahibini bulmasının doğru olacağı inancındayım. Buranın profesyonelce yönetilmesi zorunluluğu var. Kamu tarafından istediğiniz gibi buranın yönetilmesi kolay bir iş değil. Bir memur bakışı çerçevesinde buranın yönetimiz söz konusu olmaz. Bin 200 dekarlık bir alan. Bu alana ilave edilmesi gereken hususlar varsa özel sektörün Antalya turizmine katkı sunması açısından yapılması gereken bir şeyler varsa bu özelleştirme bünyesinde konuşup, halledebileceğimiz şeylerdir. Buranın yaz kış gece gündüz demeden Türk turizmine, Antalya'nın yoğun turist akınına, yeni bir pencere, yeni bir kapı olması gerekiyor. Onun için elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. İlle de 2022 diye bir şey söz konusu değil. Her an böyle bir özelleştirme durumu gerçekleşebilir. Ama şu anda EXPO alanında özellikle 19 Mayıs'tan itibaren gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Yine eski aktivitesini yaz boyu özelleştirilinceye kadar sürdüreceğini vurgulamak isterim" dedi.

"Amacına hizmet önemli"

Bakan Çelik, EXPO'ya talip için turizm şirketleri ve şahıs isimleri geçiyor, buraya talibim diyen oldu mu? Sorusuna,"Bize öyle bir şey olmadı. Kişilerden ziyade buranın Türk turizmine nasıl hizmet edeceği amacına uygun nasıl değerlendirileceği konusu çok önemlidir. O ilkeler, ortaya konan prensipler çerçevesinde uzlaşı olur ise isimler ondan sonra önem arz eder. Ama önce buranın özelleşme koşullarına herkesin, taliplilerin uyması gerekiyor. Çünkü burası öncelikle Antalyalıların, aynı zamanda da Türkiye'nin. Önemli bir mekan cazibe merkezi, amacına uygun hizmet etmesi esastır bu alanın" cevabını verdi.