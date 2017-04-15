Bakan Çelik: Bu Av Sezonu, Hamsi Avcılığı Dışında Önceki Av Sezonuna Göre Verimli Geçti

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, balıkçılıkta av yasağı dönemine girilmesiyle ilgili "Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül 2017, diğer denizlerimizde ise 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek. Genel olarak bu av sezonu, hamsi avcılığı dışında önceki av sezonuna göre verimli geçti. Avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi üretiminde geçen sezona göre bir miktar azalma görülürken, özellikle palamut ve lüfer avcılığı yönünden son yılların en verimli sezonlarından biri yaşandı" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, balıkçılıkta sona eren 2016-2017 av sezonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Çelik, 1 Eylül 2016 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2016-2017 av sezonunun, bugün itibariyle tüm denizlerde trol ve gırgır ağlarıya avcılık için genel av yasağı dönemine girilmesiyle sona erdiğini bildirdi. Çelik, "Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül 2017, diğer denizlerimizde ise 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek. Genel olarak bu av sezonu, hamsi avcılığı dışında önceki av sezonuna göre verimli geçti. Avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi üretiminde geçen sezona göre bir miktar azalma görülürken, özellikle palamut ve lüfer avcılığı yönünden son yılların en verimli sezonlarından biri yaşandı. Ayrıca, balık avcılığının sezona yayılımı geçmiş yıllara oranla daha iyi ve avlanan balıkların boyları da daha büyük oldu. Hamsi ve palamut gibi göçmen balıkların avcılığı, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok çevresel faktöre bağlı olup, avcılık miktarları yıldan yıla farklılık göstermektedir" dedi.



"YASAL YOLLARDAN AVLANMAYAN 753 TON SU ÜRÜNÜNE EL KONULDU"



Geçen yıl 85 bin 805 denetim yapıldığını kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı bugün yani 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir.



Geçtiğimiz yıl, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulandı. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve içsularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirildi.



Bakanlığımız ile başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere denetim yetkisine sahip kurumlarca 2016 yılında su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak toplam 85 bin 805 adet denetim yapıldı. Bu denetimlerde; yasal yollardan avlanmayan 753 ton su ürününe el konuldu, yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapanlara toplam 7,1 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasadışı avcılıkta kullanılan 22 adedi balıkçı gemisi olmak üzere 2 bin 468 adet muhtelif ağ aracına el konuldu. Bakanlığımızca getirilen kurallara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir" - Ankara