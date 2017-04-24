Bakan Arslan: 'Biz Gerçek Anlamda Çevreciyiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'nin 2023'teki 500 milyar dolar ihracat, 35 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol, limanlar, demiryolları, havalimanları yapma hedeflerine ulaşmanın bilinciyle görevlerimizi, birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz" dedi.



Bakan Arslan, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, karayolu, demiryolu, denizyolu, havacılık ve haberleşme konularında yapılanların ülkeyi hedeflerine ulaştırmayı amaçladığını söyledi.



Ülkenin kalkınmasının, ekonominin ve ticaretin büyümesinin olmazsa olmazının ulaşım ve erişimi kolaylaştırma olduğuna işaret eden Arslan, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Arslan, ulaştırma türlerinin entegrasyonuna göre tüm alanlarda çalışmalar ve planlamalar yaptıklarını anlatarak, "Türkiye'nin 2023'teki 500 milyar dolar ihracat, 35 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol, limanlar, demiryolları, havalimanları yapma hedeflerine ulaşmanın bilinciyle görevilerimizi, birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Büyük yatırımlar ve projelere yönelik, "Kamu, 'hiç para vermeden yapıyorum', diyor ama günün sonunda bu işleri yapan yüklenicilere, garantiden kaynaklı peşkeş çekiyor." eleştirisine ilişkin Arslan, şunları kaydetti:



"Bu kimin cümlesi biliyor musunuz? Bu, büyük fotoğrafı bilmeyen, görmeyen ve bizim, ulaştırma koridorlarını tamamlamak adına projelerin her birinin büyük fotoğrafın tamamlayıcısı olduğunu bilmeyenlerin basit eleştirileri. 'Ben yapamadım bu yapıyor, bu yaptığına göre eleştireyim' demesi. Kusura bakmasın, İstanbul-İzmir Otoyolu, yüklenici geliyor 6,5 milyar dolar para yatırıyor, finansal maliyeti ve kamulaştırmasıyla neredeyse 10 milyar dolar. Kimse babasının hayrına gelip, '10 milyar dolar yatırıp, sonra da üç beş araba geçsin, ondan aldığım para bana yeter' demez, demiyecektir de. Peki niye yapıyoruz? Hayatı kolaylaştırmak, geçen araçların ve sürücülerin istedikleri noktaya çabuk ve kolay erişmesi için yapıyoruz. Onların vakitlerinin, nakit olduğunu biliyoruz, vakitten tasarruf olsun diye yapıyoruz. Doğalgazımız, petrolümüz yok yakıt tasarrufu sağlamak için yapıyoruz. 'Çevreciyiz' diyenlerin ne kadar çevreci olduklarını bilmiyoruz ama biz gerçek anlamda çevreciyiz. İstiyoruz ki daha kısa sürede, kaliteli bir şekilde erişim olsun, bundan kaynaklı yakıt tasarrufu olsun, karbondioksit ve sera gazı salınımı azalsın, bunların olumsuz etkilerini düşürelim."



Arslan, projelerde belirlenen geçiş rakamlarına ulaşılamadığı takdirde farkın devlet tarafından karşılandığını ancak söz konusu yatırımların oluşturduğu katma değerin ödenen paranın çok üzerinde olduğunu bildiklerini vurguladı. Arslan, işletme süresi dolan söz konusu projelerin, tekrar kamuya devredildiğini ve buradan da bir gelir elde edildiğine işaret ederek, eleştirenlerin, basit bir metodla, fotoğrafın tamamına bakmadıklarını söyledi.



"Hedeflere erişmek için yolları, tünelleri, köprüleri yapmak zorundayız"



Söz konusu projeler hayata geçirilmeden 2023 ve sonrasındaki hedeflere yürünemeyeceğini dile getiren Arslan, "Geçmişte memurunun, işçisinin, emeklisinin maaşını ödeyemeyen, IMF Türkiye Masası Şefinin karşısında el pençe divan duranların, uzun vadeli hedefler yapma şansı yoktu. Böyle bir alışkanlıkları da yoktu, hedef koyduğunuz zaman 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı planladığınız zaman sizi anlayamıyorlar. Kusura bakmasınlar da bizim geri dönüp, onların anlayışıyla ülkeyi idare edecek halimiz yok. Bizim hedeflerimiz büyük, hedeflere erişmek için bu yolları, tünelleri, köprüleri yapmak zorundayız, yapmak zorundaydık." diye konuştu.



Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayak açıklığına ilişkin eleştirilere de değinerek, bunun 2 bin metrenin altında olması halinde ayakların eğimli araziye denk geleceğini bu nedenle de 2 bin 23 metre olarak belirlendiğini anlattı.



Bakan Arslan, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu ihalesinin yapıldığını anımsatarak, 275 kilometre otoyol, 55 kilometre bağlantı yolları için tekliflerin alındığını anlatarak, ihaleyi 4 milyar 31 milyon lira proje bedeli, 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl 10 ay 17 gün ile en uygun teklifi veren ERG-Seza Ortak Girişim Grubu'nun ihaleyi kazandığını hatırlattı.



Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ise Bölge Müdürleri Toplantısının planlama için önemine işaret ederek, "Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bin 452 proje arasında yer alan ve içinde bulunduğumuz dönemin mega projeler çağı olarak anılmasını sağlayan dünya çapındaki işler kurumuzun ve ülkemizin gururu olmaktadır." diye konuştu.