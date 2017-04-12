Bakan Albayrak, İslami İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni'ne Katılacak

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı'nın ödül töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.



Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı, İmam Hatip Ortaokulları'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencilerini buluşturdu. Organizasyon ödül töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İslami İlimler Olimpiyatı'nda, İstanbul'daki 196 İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrencilerin bilgileri sınandı. Organizasyonda öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmenin yanı sıra toplum içinde İslami konularda daha etkin bir birikime sahip olmaları amaçlanıyor. Organizasyon, İslami ilimlere ve meslek derslerine ilgiyi artırmayı ve öğrencilerin ahlaki eğitimine katkı sunmayı hedefliyor.



İmam Hatip ortaokullarında okutulan meslek derslerini (Kur'an-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hz. Muhammed'in Hayatı) içeren bilgi sorularından oluşan sınav sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri düzenlenen törenle verilecek. Yarışmada başarılı olan öğrencilerin okulları ve danışman öğretmenlerine de ödül verilecek.



Tören 13 Nisan Perşembe günü saat 12.30'da Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL