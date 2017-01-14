Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



Bahçelievler Mahalle Konağında gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Meclis üyesi Ebu Talip Dursun, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç ve mahalle sakinleri katıldı.



AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda mahalle sorunları, gerçekleştirilmesi gereken projeler konuşuldu. Toplantının ardından açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığımızın düzenlediği Mahalle Danışma Meclisi Toplantıları kapsamında bu akşam Bahçelievler Mahallemizin kıymetli sakinleri ile bir araya geldik. Bahçelievler Mahalle Konağımızda gerçekleştirdiğimiz toplantıda; gündem istişare ve değerlendirmelerin yanı sıra birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetleri ve bu yıl yapımına başlayacağımız projeleri anlatma fırsatı bulduk. Toplantıya katılan başta AK Parti İlçe Başkanımız Serkan Yıldırım, Belediye Meclis Üyemiz Ebu Talip Dursun ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Verimli geçen danışma meclisi toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi. - BİLECİK