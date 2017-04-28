Bahçe Korkuluklarından Düşen Epilepsi Hastası Öldü
Ankara'nın Mamak ilçesinde bahçe korkuluklarından düşerek yaralanan epilepsi hastası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bahçe korkuluklarından düşerek yaralanan epilepsi hastası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Durali Alıç Mahallesi'ndeki Ege İlkokulunun önünden geçerken fenalaşan 65 yaşındaki epilepsi hastası İbrahim Ö, dengesini kaybederek demir korkuluklardan okulun bahçesine düştü.
112 Acil Servis ekibince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.