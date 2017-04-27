Bahar Partisi

İTÜ EMK bu dönem de bomba gibi bir partiyle geliyor!

Bahar Partisi

İTÜ EMK bu dönem  de bomba gibi bir partiyle geliyor!

  Vizelerden ve bitmeyen projelerden sıkıldıysan, hazır bahar da gelmişken bir parti olsa da senenin yorgunluğunu atıp doya doya eğlensek diyorsan bu parti tam sana göre!

  27 Nisan Perşembe gecesi Tren Pera'da gerçekleşecek olan partide eğlencenin dibine vuracağının, sürprizlerle dolu hiç unutulmayacak bir gece geçireceğinin garantisini veriyoruz.

  Sen de bu benzersiz eğlenceye ortak olmak istiyorsan seni de bekliyoruz.

Ayrıntılı bilgi ve bilet için:                                                                                                                            

BURAK UÇAR  0 507 035 30 56                                                                                                                         

ERAY TOPÇUOĞLU 0 507 497 03 77

 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tren Pera İstanbul

Mekan Adresi : Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No 71, Beyoğlu, İstanbul

Başlangıç Saati : 27.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Bahar Partisi

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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