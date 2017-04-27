İTÜ EMK bu dönem de bomba gibi bir partiyle geliyor!



Vizelerden ve bitmeyen projelerden sıkıldıysan, hazır bahar da gelmişken bir parti olsa da senenin yorgunluğunu atıp doya doya eğlensek diyorsan bu parti tam sana göre!



27 Nisan Perşembe gecesi Tren Pera'da gerçekleşecek olan partide eğlencenin dibine vuracağının, sürprizlerle dolu hiç unutulmayacak bir gece geçireceğinin garantisini veriyoruz.



Sen de bu benzersiz eğlenceye ortak olmak istiyorsan seni de bekliyoruz.



Ayrıntılı bilgi ve bilet için:



BURAK UÇAR 0 507 035 30 56



ERAY TOPÇUOĞLU 0 507 497 03 77







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tren Pera İstanbul



Mekan Adresi : Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No 71, Beyoğlu, İstanbul



Başlangıç Saati : 27.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Bahar Partisi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır