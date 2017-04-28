Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Teknik Gezi

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir otomotiv fabrikasına teknik gezi düzenledi



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 46 kişilik ekip Oyak Renault fabrikası ziyaretinde yapılan sunumun ardından fabrikanın bütün departmanlarını uzmanlar eşliğinde gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. İnsan kaynakları yöneticisi Murat Kula, makine bölümü öğrencilerinin iş bulma sorunu olmadığını, öğrenciler mezun olduktan sonra bu fabrikaya müracaat edebileceklerini söyledi.



Emekliye ayrılan eski Bafra Kaymakamı Halis Arslan da öğrencilerin kaldığı oteli ziyaret ederek Bafra ve Bafralıların yanında olduğunu, kendisini her zaman çekinmeden arayabileceklerini söyledi.



Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Serhat İpek, "Öğrencilerle gurur duyacağımız bir fabrikayı gezdik. Mesleklerinin kıymetini şimdi daha iyi anlayarak derslerine daha iyi çalışarak daha donanımlı mezun olmak isteyecekler" dedi. - SAMSUN