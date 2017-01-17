Bafra'da Yer Altı Suları Bahçe ve Tarım Arazilerini Göle Çevirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde meyve bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.



Karaburç ve Kuşcular Mahallelerinde yapılan toplulaştırma sonunda alçak bölgelerde kalan bahçeler ve tarım arazilerini su bastı. Karaburç Mahallesi'nin kanalizasyonu ağaçlık bölgeden geçmesi nedeniyle de tıkandı. Kanalizasyon suları yer altı sularıyla birleşerek çoğu bölgeyi göle çevirdi.



Evini suların bastığını söyleyen mahalle sakinlerinden Temel Aşçı, "Evimin avlusu su altında kaldı. Kanalın önünü kapattılar, su onun için gitmiyor. Kanal açılacak ve su kendi kendine gidecek" dedi.



Toplulaştırma sonunda kendisine verilen tarım arazisinin 3 yıldır su altında kaldığını söyleyen Kadir Aşçı, "Toplulaştırmada burası tarım arazisi olarak verildi. 5 dönün araziye buğday ektik, buradan hiç bir şekilde mahsul alamıyoruz. Devlet Su İşlerinden gerekenin yapılmasını istiyoruz. Alçak olan yerlerden kanal açılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Karaburç Mahallesi Muhtarı İlyas Aşçı ise, "Mahallemizin kanalizasyonu ağaçlık bölgeden geçtiği için tıkandı. Bir yıl önce gereken mercilere dilekçe yazdım, koku yapıyor sağlık açısında iyi değil diye. Yazın kokudan durulmuyor, şu an iyi hali. Bu sıkıntı 3 yıldır var, vatandaş dışarı çıkamıyor. Bu kanalizasyon atıkları yer altı suları da yükseldiği için bir birine karışıyor, arazilerde neredeyse kayık geziyor. Sulama birliği su kanaletlerinden su getirdi. Vatandaş o suyu kullanıyor. Yer altı sularını kullanmıyor, o yüzden yer altı suları yükseldi. Toplulaştırma yüksek yerlerden kuşatma kanalı açtı. Alçak yerleri de vatandaşlara arazi olarak verdi. Bu nedenle de kışın yer altı suları yükseldiği için araziler su altında kaldı. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. DSİ uygun bir şekilde kuşatma kanalı yaparak Adaköy mevkisinde bulunan kuşatma kanalına bağlarsa bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz" şeklinde konuştu.



"SASKİ ile herhangi bir ilişkisi yok"



SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu, toprak reformu kapsamında toprak kazanmak için Karaburç mahallelilerin yağmur deşarj kanallarının ağzını kapatıp, toprak kazanmasıyla alakalıdır. Burası kapatılınca da yağmur suyunun boşalma imkanı olmadığından yağmur yağdığında yukarıda bulunan Kuşçular Mahallesi'ni su basmaya başlamış. Kuşçular Mahallesi sakinleri ve muhtar DSİ'ye müracaat etmişler. Kepçe ve boru istemişler. Konu bundan ibarettir. SASKİ ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Bizim arazideki sularla bir ilgimiz yok. Bizden personeller muhtarla da görüştüler, olay yerine de gittiler. Bizimle ilgili bir konu yok. DSİ ile ilgisi var. Mahalleliler taleplerini DSİ'ye iletmişler" dedi.



DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, su baskını olan bölgenin doğrudan kendilerini ilgilendirmediğini, ilk işlemlerin Toplulaştırma Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğini söylediler.



"Kurum ve kurumlar olarak bir çözüm arıyoruz"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü yetkilileri ise konu hakkında şunları söyledi: "Biz o alanlarda arazi toplulaştırma yapıyoruz. Böyle bir talep bize gelince inceleme aşamasına başladık. Bugün de Bafra'da DSİ yetkilileri ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Kurum ve kurumlar olarak bir çözüm arıyoruz. Oradaki fazlalık suyun bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Bu suların bir kısmı taban suyu, bir kısmı da dışarıdan beslenen sudan oluşuyor. Vatandaşlar, burada eski dere yataklarının üstüne ev, ağıl gibi yapılar yapmış. Su yataklarının önünü tıkamışlar. Bu suların tahliyesi için çözüm yolları arıyoruz. Tarım İl Müdürlüğünün bünyesinde yapılan toplulaştırma çalışması ve tarım içi hizmetleri geliştirmesi kapsamında çözüm aranıyor." - SAMSUN