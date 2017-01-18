Babalarının Onlara Vasiyeti Yeşilovaspor

TEZCAN EKİZLER - İzmir futboluna 69 yıl futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak hizmet veren "Tatlı Mustafa" lakaplı Mustafa Küçükoğullarından'ın kurduğu takım Yeşilova Gençlik ve Spor Kulübü, 2013 yılında vefat etmesinin ardından 3 oğlu ve torununa vasiyet kaldı.



Futbol hayatı boyunca birçok takımda şampiyonluklar yaşayan Mustafa Küçükoğullarından, 1953'te arkadaşlarıyla Yeşilova Gençlik Spor Kulübünü kurdu.



İzmir futboluna önemli isimler kazandıran yeşil-kahverengi takım, 45 yıl boyunca profesyonel liglerde mücadele etti. 1998-1999 sezonunda 3. Lig'e veda eden İzmir temsilcisi, mücadelesini Bölgesel Amatör Ligi'nde sürdürüyor.



Yıllarca takımda profesyonel futbol oynayan 3 kardeş Akın, Metin ve Serkan babalarının vasiyetiyle 2013'te vefatının ardından takımı yaşatmak için mücadelesine devam ediyor. Bu 3 isme ek olarak Ege de dedesinin kurduğu takımda futbol kariyerine başladı.



"Kupayı babamıza götüreceğiz"



Yeşilova Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Metin Küçükoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 50 yıl boyunca yöneticilik yaptığı kulübü, vefatının ardından vasiyetiyle sahiplendiklerini söyledi.



Kendisinin de gençlik yıllarında takımda forma giydiği, ardından da teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Küçükoğullarından, şöyle konuştu:



"63 yıllık kulüp tarihinin 60 yılı babamıza ait. Babamın Çamdibi ve Yeşilova mahallelerinde şeftali bahçeleri vardı, onları takımı deplasmanlara götürmek ve oralarda konaklama giderlerini karşılamak için sattı. Sponsor olmayınca takımın giderlerini şimdi de kendi cebimizden karşılıyoruz. Ailecek bir araya gelince en büyük sohbetimiz futbol ve takımımız. En büyük amacımız ise 'inşallah 3. Lig'e çıkarsak babamızın kabrine 3. Lig kupasını götürmek istiyoruz, bütün emelimiz bu."



"Bizim ailecek tek sevdamız Yeşilova"



Kulüp Müdürü Akın Küçükoğullarından ise tek düşüncelerinin "baba mirası"nı yaşatıp yeni futbolcular yetiştirmek olduğunu belirterek, "Babam benim futbol oynadığım yıllarda teknik direktörlüğümü yaptı. Biz ailecek futbola sevdalandık, en büyük sevdamız Yeşilova oldu." dedi.



"Ekonomik olarak zorlanıyoruz"



Teknik direktör Serkan Küçükoğullarından bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde iyi bir durumda olduklarını, babasının yıllarca arkadaşlarıyla idare ettiği kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını kaydetti.



- "Torun Ege de dedesinin izinde"



Dedesi Mustafa Küçükoğullarından'ın bir sporla uğraş çağrısına futbol oynayarak yanıt veren Serkan Küçükoğullarından'ın oğlu 18 yaşındaki Ege de aile takımının başarısı için sahada ter döküyor.



Öğretim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi antrenörlük bölümünde sürdüren Ege, hedefinin dedesinin kurduğu babası ve amcalarının yaşatmaya çalıştığı Yeşilovaspor'u daha iyi noktalara taşımak olduğunu kaydetti.