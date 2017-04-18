Babaeski'de 7 Kocalı Hürmüz İsimli Oyun Sahne Aldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro gösterisi Cumhuriyet İlkokulunda sergilendi.



Oyunun açılış konuşmasını yapan Babaeski Kent Konseyi Başkanı Selim Tuna, "Bu akşam bizleri burada yalnız bırakmayan siz tiyatro severlere de sonsuz teşekkür ediyor,iyi seyirler diliyorum" dedi.



Lüleburgaz Kent Oyuncularının oynadığı oyuna ilgi büyüktü. Gösteri sonunda oyunun yönetmeni Budak Çal'a Babaeski Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Gümüşoğlu tarafından plaket takdim edildi. - KIRKLARELİ