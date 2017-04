Ayvalık'ta Din Görevlileri ile Öğretmenler Kahvaltıda Bir Araya Geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen kahvaltılı toplantıda; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile Din Görevlileri bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli Yemek Salonu'nda gerçekleşen kahvaltılı buluşmada; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız da hazır bulundu.



Din adamları ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin kahvaltılı buluşmasında konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, din adamlarının toplumun önde giden liderleri olduğunu vurgulayarak, "Liderler her türlü savaşa karşı donanımlı olmalıdır. Lider, kendi kafasındaki soru ve ünlem işaretlerini en asgariye indirmesi gerekir. Her şeyiyle topluma örnek olmak zorundadır. Öğretmen arkadaşlarımız da öyle olmalıdır. Hitap ettikleri sınıflardaki öğrencilerin seviyesini ve ihtiyaçlarını bilmelidirler. Öğrencilere bilgileri başka bir soru işaretlerine mahal bırakmadan net bir şekilde verebilmelidir. Bu donatıya sahip olmalıdırlar. Bize düşen görev, bu arkadaşlarımızın görev alanlarıyla ilgili önlerine çıkabilecek her türlü engeli her türlü sıkıntıyı bertaraf etmektir. İşte bu yolda bizler, hem sizlerin önüne çıkabilecek o sıkıntıları ortadan kaldırmak hem de sahada karşılaşılabilecek sıkıntı ve dertlerle yaptığını mücadeleleri öğrenebilmek amacıyla bu toplantıyı düzenledik" dedi.



Toplantıda konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise; yöneticilerin iyi ve istikrarlı çalışmaları halinde en iyi yönetici olabileceklerini belirterek, "Ama din kültürünün, din eğitiminin en iyileri sizlersiniz. Bu işin ehli sizlersiniz. İnsanları yönetmek yada insanlar arasında hakemlik yapmak durumunda kalırsanız adaletle hüküm veriniz" ifadelerini kullandı.



Kahvaltılı toplantıda konuşan Ayvalık İlçe Müftüsü Orhan Tosun ise; "Bizler din üzerinde istişarelerde bulunduğumuzda üç ayrı mesele üzerinde zaruretle duruyoruz. Bunlardan bir tanesi, dini bilginin üretilmesidir. Diğeri dini bilginin öğretilmesi ve eğitiminin yapılması, üçüncüsü de dini bilginin günümüzde günü birlik uygulanma durumudur. Bilginin üretilmesi derken, yoktan var edilmesi gereken bir bilginin değil, Kur'anı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hadis-Şeriflerinde ve bize kadar intikal eden müthiş mirastan hareketle yeni ve güncel bilgileri nasıl bir araya getirebilir ve kullanıma sunabiliriz. Bu aslında daha çok üniversitelere aittir. Diyanet Fakülteleri'ni dini bilginin üretildiği merkez olduğunu düşünüyorum. Şimdi bilgi yönetimi dedik. Bu bilginin öğretilmesi gerekir ki, işte öğretilecek yer noktasında bizim ortak alanımız var. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, bizim Kur'an Kursu eğitmenlerimiz aynı zamanda imam hatiplik de yapan kayyımlarımız gerek yaz kurslarında, gerekse de camilerde Kur'an eğitimi projeleri kapsamında dini bilgiyi öğretmeye mükellefleriz. Hatta profesyonel olmuşuz ve ekmeğimizi de buradan çıkarıyoruz. İlahiyat Fakültesinden bize gönderilen usul ve metotlarla da bizler dini bilgiyi öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Toplantıda konuşan Gömeç Müftüsü İsmail Yılmaz ise yapılan toplantıyı çok önemsediğini ve benzeri toplantılara Gömeç'i de dahil edilmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu edeceğini belirtti.



Kahvaltılı toplantıya katılan 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ise din adamlarıyla, okullardaki din ve ahlak bilgisi öğretmenlerin sahada yaşadıkları sorunları daha yakından incelemek adına düzenlene toplantıyı önemsediğini kaydederek, "Dolayısıyla bir tarafta genç öğrencilere hitap eden öğretmen arkadaşlar, diğer tarafta da tüm toplumu din konusunda aydınlatmaya çalışan din görevlileri buluşturuldu. İnanıyorum ki bu sinerjiden doğru kararlar çıkacak ve verilen eğitimlerin ardından toplumumuzda sağlıklı dini eğitimler verebileceğiz" diye konuştu.



Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - BALIKESİR