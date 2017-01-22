Ayvacık'ta 33 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklu 33 kaçak jandarma tarafından yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü sahilinde kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine, bugün öğlen saatlerinde bölgeye operasyonda düzenleyen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Suriye uyruklu 33 kaçağı yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki kimlik tespitlerinin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale