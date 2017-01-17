Aytemiz Alanyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Oldu

Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kaplar ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Başkan Çavuşoğlu, yeni teknik adamın Ertuğrul Sağlam olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından taraftarların istifaya davet ettiği Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, yönetim kuruluna istifasını sunarak görevi bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından Kalpar'ın yerine arayışa geçen Aytemiz Alanyaspor yönetimi birçok isimle görüşürken, turuncu-yeşillilerin Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni teknik adamın Ertuğrul Sağlam olduğunu Facebook hesabından duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de son olarak Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı. - ANTALYA