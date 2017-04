Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, 28 Nisan'da One Tower Öküz'de sizlerle buluşuyor!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Öküz One Tower



Mekan Adresi : Kudüs caddesi no: 6\A 48 ORAN



Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Ayşe Hatun Önal



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır