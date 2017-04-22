Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile "Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars", 22 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sizlerle...Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile "Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars", 22 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sizlerle...

Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor. Gecede mambolar, cha-cha'lar, salsa'lar ve Türkçe coverlar havada uçuşacak, dans etmeyen kalmayacak. Ayhan Sicimoğlu & Friends sizleri sonsuz dans, eğlence ve muhabbete davet ediyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : IF Performance Hall Ataşehir

Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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