Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile "Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars", 22 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sizlerle...



Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor. Gecede mambolar, cha-cha'lar, salsa'lar ve Türkçe coverlar havada uçuşacak, dans etmeyen kalmayacak. Ayhan Sicimoğlu & Friends sizleri sonsuz dans, eğlence ve muhabbete davet ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır