Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile "Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars", 22 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sizlerle...Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.
Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile "Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars", 22 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir'de sizlerle...
Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor. Gecede mambolar, cha-cha'lar, salsa'lar ve Türkçe coverlar havada uçuşacak, dans etmeyen kalmayacak. Ayhan Sicimoğlu & Friends sizleri sonsuz dans, eğlence ve muhabbete davet ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : IF Performance Hall Ataşehir
Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io